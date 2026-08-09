🎥 Droomdebuut voor Karetsas bij Borussia Dortmund

Konstantinos Karetsas heeft bij zijn eerste optreden voor Borussia Dortmund meteen indruk gemaakt. De 18-jarige Belg liet zich tegen Arsenal zien met een fraaie treffer en hielp zijn nieuwe club aan een 2-3-zege, enkele weken na zijn transfer van 30 miljoen euro.

Een geweldige gekrulde trap scoren tegen de finalist van de voorbije Champions League én de regerende Engelse kampioen: Konstantinos Karetsas kon zich nauwelijks beter voorstellen bij Borussia Dortmund.

De jonge Belg maakte zondag zijn officieuze debuut voor zijn nieuwe club tijdens een oefenwedstrijd in het kader van de Emirates Cup, het minitornooi dat door Arsenal wordt georganiseerd. Karetsas maakte deze zomer voor 30 miljoen euro de overstap en er werd dus meteen veel van hem verwacht. De 18-jarige toonde alvast waarom Dortmund zo diep in de buidel tastte.

Prachtige treffer tegen Arsenal

Kort voor het halfuur zette Karetsas een Duitse aanval op schitterende wijze om in een doelpunt. Vanop de rechterkant krulde hij de bal fraai in de winkelhaak, buiten het bereik van Kepa. Borussia Dortmund verdubbelde daarmee zijn voorsprong tegen Arsenal. Uiteindelijk werd het 2-3 voor Dortmund.

Bij de Gunners stond overigens ook Christos Tzolis in de basis. Karetsas werd deze zomer met zijn transfer naar Dortmund de duurste uitgaande transfer ooit van Racing Genk.

Zijn landgenoot Tzolis maakte eveneens een opvallende overstap. Hij trok voor 40 miljoen euro naar Arsenal, waarmee hij het transferrecord van de Belgische competitie brak.



