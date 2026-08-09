Cisse Sandra spreekt klare taal na tweede nederlaag in week tijd tegen Union SG

Cisse Sandra kende met Westerlo een bijzonder pittige start. Na zijn overgang mocht de middenvelder meteen starten tegen Union SG, maar opnieuw volgde een zware nederlaag. Toch weigert Sandra te panikeren en ziet hij vooral positieve signalen.

Opnieuw verlies tegen Union

Enkele dagen na zijn officiële overgang naar Westerlo stond Cisse Sandra meteen aan de aftrap. De middenvelder kreeg het vertrouwen van coach Timmy Simons en maakte zijn volledige debuut tegen Union SG.

Voor de tweede keer in amper een week tijd liep het echter fout tegen de Brusselse titelkandidaat, nadat Sandra vorige week met Club Brugge na strafschoppen nog de Supercup verloor van de Brusselaars. Westerlo verloor met 1-5 op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League, nadat het nochtans sterk aan de wedstrijd was begonnen.

Sandra vond de uitslag overdreven. “Die 1-5 is volgens mij een te zware uitslag”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Volgens de middenvelder liet Westerlo zien dat het wilde voetballen en met voldoende intensiteit speelde.

Westerlo hield lang gelijke tred

De Kemphanen kwamen zelfs op voorsprong via nieuwkomer Basette. Daarna hield Westerlo lange tijd gelijke tred met Union. Pas na de rust brak de veer en liep de score snel op. Sandra zag vooral de manier waarop de doelpunten vielen als een belangrijk aandachtspunt. “Die doelpunten mogen niet zo makkelijk vallen”, stelde hij.

Volgens de middenvelder waren het weliswaar mooie treffers, maar ontstonden ze telkens na kleine foutjes. Net die details moeten volgens hem worden weggewerkt als Westerlo in de komende wedstrijden betere resultaten wil boeken.



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Sandra meteen negentig minuten

Opvallend was dat Sandra ondanks zijn beperkte voorbereiding meteen de volledige wedstrijd speelde. De middenvelder was dan ook tevreden over zijn eerste optreden in het shirt van Westerlo.

“Dat voelt heel goed, ik ben goed ontvangen en ik ben ook blij dat ik hier ben”, zei Sandra nog. Het vertrouwen van de coach om hem meteen negentig minuten te laten spelen, deed hem zichtbaar deugd.

Van een perfecte samenwerking met zijn nieuwe ploegmaats is uiteraard nog geen sprake. Sandra heeft nog maar weinig trainingen met de groep achter de rug. “Uiteraard niet”, antwoordde hij op de vraag of hij al volledig was ingespeeld. Volgens hem is er echter voldoende tijd om die automatismen op te bouwen.

Meteen naar Genk

Westerlo krijgt weinig tijd om te bekomen van de zware nederlaag. Op de tweede speeldag wacht opnieuw een bijzonder moeilijke opdracht, want dan trekt de ploeg naar KRC Genk.

Sandra wil ondanks de nederlaag niet afwijken van de gekozen aanpak. “We gaan er proberen ons spel te spelen en ook Genk het moeilijk te maken”, kondigde hij aan.

De middenvelder ziet bovendien een voordeel in de volledige trainingsweek die Westerlo nu voor de boeg heeft. Die tijd moet de ploeg gebruiken om de fouten tegen Union weg te werken en verder aan de automatismen te bouwen.