Cisse Sandra spreekt klare taal na tweede nederlaag in week tijd tegen Union SG

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Cisse Sandra spreekt klare taal na tweede nederlaag in week tijd tegen Union SG
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cisse Sandra kende met Westerlo een bijzonder pittige start. Na zijn overgang mocht de middenvelder meteen starten tegen Union SG, maar opnieuw volgde een zware nederlaag. Toch weigert Sandra te panikeren en ziet hij vooral positieve signalen.

Opnieuw verlies tegen Union

Enkele dagen na zijn officiële overgang naar Westerlo stond Cisse Sandra meteen aan de aftrap. De middenvelder kreeg het vertrouwen van coach Timmy Simons en maakte zijn volledige debuut tegen Union SG.

Voor de tweede keer in amper een week tijd liep het echter fout tegen de Brusselse titelkandidaat, nadat Sandra vorige week met Club Brugge na strafschoppen nog de Supercup verloor van de Brusselaars. Westerlo verloor met 1-5 op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League, nadat het nochtans sterk aan de wedstrijd was begonnen.

Sandra vond de uitslag overdreven. “Die 1-5 is volgens mij een te zware uitslag”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Volgens de middenvelder liet Westerlo zien dat het wilde voetballen en met voldoende intensiteit speelde.

Westerlo hield lang gelijke tred

De Kemphanen kwamen zelfs op voorsprong via nieuwkomer Basette. Daarna hield Westerlo lange tijd gelijke tred met Union. Pas na de rust brak de veer en liep de score snel op. Sandra zag vooral de manier waarop de doelpunten vielen als een belangrijk aandachtspunt. “Die doelpunten mogen niet zo makkelijk vallen”, stelde hij.

Volgens de middenvelder waren het weliswaar mooie treffers, maar ontstonden ze telkens na kleine foutjes. Net die details moeten volgens hem worden weggewerkt als Westerlo in de komende wedstrijden betere resultaten wil boeken.

Lees ook... 📷 ‘Nieuwe transferklap voor Union? Italiaanse club wil verdediger wegplukken’

Sandra meteen negentig minuten

Opvallend was dat Sandra ondanks zijn beperkte voorbereiding meteen de volledige wedstrijd speelde. De middenvelder was dan ook tevreden over zijn eerste optreden in het shirt van Westerlo.

“Dat voelt heel goed, ik ben goed ontvangen en ik ben ook blij dat ik hier ben”, zei Sandra nog. Het vertrouwen van de coach om hem meteen negentig minuten te laten spelen, deed hem zichtbaar deugd.

Van een perfecte samenwerking met zijn nieuwe ploegmaats is uiteraard nog geen sprake. Sandra heeft nog maar weinig trainingen met de groep achter de rug. “Uiteraard niet”, antwoordde hij op de vraag of hij al volledig was ingespeeld. Volgens hem is er echter voldoende tijd om die automatismen op te bouwen.

Meteen naar Genk

Westerlo krijgt weinig tijd om te bekomen van de zware nederlaag. Op de tweede speeldag wacht opnieuw een bijzonder moeilijke opdracht, want dan trekt de ploeg naar KRC Genk.

Sandra wil ondanks de nederlaag niet afwijken van de gekozen aanpak. “We gaan er proberen ons spel te spelen en ook Genk het moeilijk te maken”, kondigde hij aan.

De middenvelder ziet bovendien een voordeel in de volledige trainingsweek die Westerlo nu voor de boeg heeft. Die tijd moet de ploeg gebruiken om de fouten tegen Union weg te werken en verder aan de automatismen te bouwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Union SG
Cisse Sandra

Meer nieuws

📷 ‘Nieuwe transferklap voor Union? Italiaanse club wil verdediger wegplukken’

📷 ‘Nieuwe transferklap voor Union? Italiaanse club wil verdediger wegplukken’

18:45
Vertrekt hij nog bij Club Brugge? Britse media melden dat de topploegen Joaquin Seys willen

Vertrekt hij nog bij Club Brugge? Britse media melden dat de topploegen Joaquin Seys willen

07:23
Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien Reactie

Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien

06:00
Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

07:00
Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties? Reactie

Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties?

23:45
Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken Reactie

Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken

22:40
Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder

Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder

23:00
2
Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!" Reactie

Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"

22:25
1
Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match

Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match

22:19
Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

22:30
Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match'

Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match'

21:25
5
Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden

Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden

21:45
Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper

Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper

21:11
🎥 Droomdebuut voor Karetsas bij Borussia Dortmund

🎥 Droomdebuut voor Karetsas bij Borussia Dortmund

22:00
"Als ik CEO was ...": speler KV Mechelen klopt hard op tafel, Vanderbiest hoopt vurig

"Als ik CEO was ...": speler KV Mechelen klopt hard op tafel, Vanderbiest hoopt vurig

20:45
2
Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld

Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld

21:02
4
Anderlecht ontsnapt op het nippertje: Bertaccini doet 10 man van La Louvière plooien

Anderlecht ontsnapt op het nippertje: Bertaccini doet 10 man van La Louvière plooien

20:27
Genk-coach Jess Thorup is eerlijk na dramatische slotfase tegen Zulte Waregem

Genk-coach Jess Thorup is eerlijk na dramatische slotfase tegen Zulte Waregem

20:00
Serieuze opsteker voor Wouter Vrancken na pijnlijke reeks in Schotland

Serieuze opsteker voor Wouter Vrancken na pijnlijke reeks in Schotland

20:30
LIVE: Erop en erover, Zulte Waregem breekt Genk helemaal open! Live

LIVE: Erop en erover, Zulte Waregem breekt Genk helemaal open!

17:46
Sterkhouder KAA Gent buiten strijd voor belangrijke wedstrijden?

Sterkhouder KAA Gent buiten strijd voor belangrijke wedstrijden?

00:30
Mika Godts wil iets duidelijk maken over eventuele transfer naar PSG: "Dat moet absoluut uit de wereld"

Mika Godts wil iets duidelijk maken over eventuele transfer naar PSG: "Dat moet absoluut uit de wereld"

19:15
Domme rode kaart breekt OHL heel zuur op in seizoensopener bij Charleroi

Domme rode kaart breekt OHL heel zuur op in seizoensopener bij Charleroi

18:21
KRC Genk geeft wedstrijd in slotminuten volledig uit handen bij Zulte Waregem

KRC Genk geeft wedstrijd in slotminuten volledig uit handen bij Zulte Waregem

17:56
‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

13:00
3
Rik De Mil maakt de heldere analyse: "Geen cadeaus voor hen"

Rik De Mil maakt de heldere analyse: "Geen cadeaus voor hen"

17:35
🎥 Is dit nu al het doelpunt van het seizoen in JPL? Mechelen er niet over te spreken

🎥 Is dit nu al het doelpunt van het seizoen in JPL? Mechelen er niet over te spreken

17:00
3
Lierse wil van twee spelers af en daar zit toch wel een verrassende naam bij

Lierse wil van twee spelers af en daar zit toch wel een verrassende naam bij

18:00
📷 Club Brugge heeft nieuwe publiekslieveling, maar zijn naam zorgt voor verwarring

📷 Club Brugge heeft nieuwe publiekslieveling, maar zijn naam zorgt voor verwarring

16:30
2
Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen

Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen

15:29
Hij is nog maar net bij Patro Eisden maar gooit de ambities wel al op tafel

Hij is nog maar net bij Patro Eisden maar gooit de ambities wel al op tafel

15:45
📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

14:30
18
“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

12:00
6
Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports De derde helft

Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

15:00
‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

14:00
Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

08/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

.. .. over Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder André Coenen André Coenen over Anderlecht - La Louvière: 2-1 André Coenen André Coenen over Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels TatstOn TatstOn over Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match' El Malvario El Malvario over Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL IXL IXL over 📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’ Impala Impala over Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld Soloria Soloria over Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!" Viva Charleroi Viva Charleroi over Mario Kohnen était surtout satisfait de la deuxième période de Charleroi contre OHL Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - SK Beveren: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved