‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

Yaimar Medina staat steeds nadrukkelijker op de radar van Europese topclubs. De 21-jarige verdediger van KRC Genk wordt nu ook gelinkt aan Sporting CP, maar de Portugezen zijn lang niet de enige geïnteresseerde club.

Sporting heeft Medina in beeld

Yaimar Medina lijkt deze zomer een gegeerde naam op de transfermarkt te worden. De Ecuadoriaanse linksachter van KRC Genk wordt volgens A BOLA gevolgd door Sporting CP, dat nog een oplossing zoekt voor de linkerflank. De Portugese topclub heeft Medina opgenomen in een lijst met mogelijke versterkingen.

Sporting is echter niet de enige club die de Genkspeler in het vizier heeft. Volgens A BOLA hebben ook Chelsea, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Napoli en Ajax al scouts naar Medina gestuurd. Dat is een bijzonder indrukwekkend lijstje voor een speler die pas 21 jaar oud is.

Doorbraak in Ecuador

Medina werd geboren op 5 november 2004 in Eloy Alfaro, Ecuador. Hij is 1,73 meter groot, linksbenig en kan naast linksachter ook als linkermiddenvelder of linksbuiten worden uitgespeeld. Zijn opleiding kreeg hij bij Independiente del Valle, een Ecuadoriaanse club die bekendstaat om zijn sterke jeugdopleiding.

Medina maakte in 2022 zijn debuut bij de hoofdmacht van Independiente del Valle. Daar groeide hij uit tot een veelbelovend talent dankzij zijn offensieve kwaliteiten, dribbel en voorzetten. In januari 2025 maakte hij vervolgens de overstap naar Genk.

Contract tot 2029

Genk heeft Medina duidelijk niet zonder bescherming vastgelegd. Volgens Transfermarkt loopt zijn huidige contract in Limburg tot 30 juni 2029. Zijn geschatte marktwaarde bedraagt momenteel 4 miljoen euro, met als laatste waarderingsdatum 4 juni 2026.



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Dat bedrag kan echter snel veranderen wanneer meerdere Europese clubs daadwerkelijk een transfer willen realiseren. Genk beschikt dankzij het langdurige contract over een sterke onderhandelingspositie.

Medina werd bovendien al international van Ecuador. Volgens de gegevens Transfermarkt verzamelde hij inmiddels zeven interlands. A BOLA vermeldt daarnaast dat hij op het WK voor Ecuador in actie kwam tegen Mexico.

Sterk seizoen achter de rug

Zijn prestaties bij Genk verklaren waarom de interesse blijft toenemen. In het seizoen 2025/26 kwam Medina tot 27 wedstrijden voor de Limburgers. Daarmee was hij een vaste waarde op de linkerflank.

Nu melden zich dus clubs van het kaliber Chelsea, PSG, Dortmund en Newcastle. Sporting is daar een nieuwe naam bij. Voor Genk is het vooral interessant dat Medina nog tot 2029 vastligt.

De vraag is dan ook niet alleen of er belangstelling is, maar vooral hoeveel een Europese topclub bereid is te betalen om de Ecuadoriaan uit Limburg weg te plukken.