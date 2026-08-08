Interview Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor

Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2550

Salieu Drammeh stelt zich voor: met een glimlach, bravoure en veel goesting lijkt hij te zijn neergestreken bij Standard Luik. Het ziet er naar uit dat ze bij Standard eindelijk nog eens een leuk profiel in huis hebben gehaald waar we toch wel genot kunnen van gaan hebben.

Met een brede glimlach schoof Salieu Drammeh donderdag aan voor de pers: de derde voorstelling van een zomertransfer én meteen de eerste voorbeschouwing. Zaterdag (18.15 uur) ontvangt Standard Luik het Cercle Brugge op Sclessin voor speeldag 1 in de Jupiler Pro League.

De Gambiaanse linksbuiten geniet van zijn eerste weken bij de Rouches. “Spelers en staf hebben me heel warm ontvangen, ik voelde me meteen opgenomen. Door de groep hangt er een goede vibe en ik kom graag trainen.”

Waarom Standard meteen goed aanvoelde

Drammeh staat bekend om zijn techniek, maar hamert zelf vooral op inzet. De stap naar Standard paste in dat plaatje. “Toen het voorstel kwam, klopte het gewoon. Ik heb er niet lang over nagedacht en mijn vorige club, Lillestrøm (Noorwegen), was akkoord. Iedereen werd er beter van", gaf hij toe aan onze redactie.

Volgens hem had Marc Wilmots weinig overtuigingskracht nodig. De in Londen geboren flankspeler, die op zijn vierde naar Gambia trok en later in Denemarken woonde, voelde het snel. “Na enkele gesprekken was de keuze logisch. Standard is een grote club met veel fans, dan is de stap duidelijk.”

Niet de nieuwe Rafiki Saïd, wel eigen accenten

De onvermijdelijke vergelijking met Rafiki Saïd, de smaakmaker van vorig seizoen, legt hij naast zich neer. “Dat legt geen druk op mij. Ik weet wat ik kan. We zijn andere types en ik wil vooral mijn ding doen voor het team.”

Dribbel, versnelling en acties in de één-tegen-één: dat is zijn handelsmerk. “Ik zet graag ploegmaats in stelling, wil scoren en alles doen om de ploeg te helpen.” Onder Vincent Euvrard wil hij stappen zetten. “Ik ben nog jong en kan veel leren. De gesprekken met de coach waren heel positief. Zijn boodschap is duidelijk: hard werken en altijd 100% geven.”

Eerste vonken op Sclessin?

De connectie met het publiek motiveert hem. “Ik hou van het contact met de fans in het stadion en probeer terug te geven wat zij ons geven. Ik speel graag met beleving, dat is iets natuurlijks voor mij. Toen Standard interesse toonde, stuurde mijn agent meteen video’s van Sclessin, omdat hij weet hoe hard dat telt voor mij.”

Alles wijst erop dat Drammeh kandidaat is voor een eerste basisplaats in een officiële match voor het stamnummer 16. “Ik heb het gevoel dat de ploeg klaar is en honger heeft. Iedereen heeft goed getraind en deelt hetzelfde doel. Op lange termijn? Zoveel mogelijk winnen en in eerste instantie terug naar Europa, dat hoort bij een club als Standard. Is dat haalbaar? Natuurlijk, zolang we erin blijven geloven.”

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