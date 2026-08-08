Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."
Foto: © photonews
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DAZN heeft een akkoord gevonden tot (minstens) 2030. En zo is er eindelijk opnieuw wat rust in de tent na een turbulent seizoen op alle vlakken. Dit seizoen wordt ook gespeeld zonder play-offs, al is de vraag of dat nog wel lang zo zal zijn.

Ondanks een lagere opbrengst dan in het oorspronkelijke contract voorzien, heeft de Pro League de uitzendrechten tot 2030 veiliggesteld bij DAZN. Georges-Louis Bouchez – voorzitter van Francs Borains en nieuw bestuurslid van de Pro League – besprak de noodzaak van innovatie om de aantrekkingskracht van de Belgische competitie te vergroten.

Na een langdurig conflict dat al sinds november 2025 aansleepte, bereikten de Pro League en DAZN op 29 juli eindelijk een akkoord over de uitzendrechten voor het Belgische voetbal voor de komende vier seizoenen, tot en met 2030.

Bouchez verdedigt de deal met DAZN, maar ...

Georges-Louis Bouchez – voorzitter van Francs Borains en nieuw bestuurslid van de Pro League, naast zijn rol als voorzitter van de MR-partij – spreekt van een goed akkoord in Le Soir. Volgens hem is 75 miljoen euro per jaar een valabel bedrag.

"De beste uitkomst zou zijn geweest om het oorspronkelijke contract na te leven. DAZN sloot een overeenkomst, maar besloot vervolgens dat deze niet langer gunstig genoeg was en wilde eronderuit. Als de beslissing volledig aan mij had gelegen, had ik de juridische strijd zeker tot het einde doorgezet, aangezien er een geldig contract lag", aldus Bouchez.

Voor 2030 een nieuw format voor de competitie?

Toch is hij gezien alle omstandigheden niet rouwig om de deal die er ligt en die moet er ook voor zorgen dat er stabiliteit kan komen onder en bij de clubs. Ondertussen is het nieuwe seizoen alweer begonnen, zonder play-offs.

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In Sudpresse gaf Bouchez dan weer toe dat er snel een nieuw format zal komen opnieuw volgens hem. Opnieuw play-offs? Een systeem zoals in de Champions League? Dat zal nog moeten blijken, maar blijven innoveren is belangrijk. Voor 2030 verwacht hij dan ook alweer een nieuw format voor de competitie.

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