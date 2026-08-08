Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder
Foto: © photonews
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Dennis Praet is klaar voor een nieuw hoofdstuk bij KV Mechelen. De transfer van de voormalige Gouden Schoen mag gerust een stunt genoemd worden. Bij Antwerp werd zijn contract na het seizoen niet verlengd, waarna Mechelen toesloeg en hem naar de andere kant van de provincie haalde.

Bij KV Mechelen wil Praet vooral opnieuw genieten van het voetbal. Van een extra bewijsdrang is volgens de middenvelder geen sprake, ondanks zijn moeilijke eerste seizoen bij Antwerp. “Mijn eerste jaar was gewoon heel moeilijk. Ik kwam uit Engeland, had maanden nauwelijks wedstrijden gespeeld en onderschat hoeveel tijd je nodig hebt om opnieuw in een goed ritme te komen”, vertelt hij in GvA.

Uitkijken naar samenwerking met Benito Raman

De vele fysieke problemen maakten het bovendien niet eenvoudiger. Zijn tweede seizoen verliep een stuk beter. Praet kwam veel vaker aan spelen toe, maar kreeg bij Antwerp wel een andere opdracht. “Vroeger werd ik beoordeeld op goals en assists, terwijl ik bij Antwerp vaak als nummer zes speelde. Dan draait het om de balans in de ploeg, duels winnen en ruimtes dichtlopen. Dat valt misschien minder op, maar ik vond dat ik een degelijk seizoen heb gespeeld.”

Bij KV Mechelen lijkt Praet opnieuw meer offensieve vrijheid te kunnen krijgen. En daar kijkt hij alvast naar uit, zeker omdat hij met Benito Raman een spits voor zich heeft die voortdurend op zoek gaat naar ruimte.

“Benito is iemand die voortdurend op de loer ligt en graag in de rug van de verdediging duikt. Voor een middenvelder is dat een luxe. Zodra je ruimte hebt, weet je dat hij vertrekt. Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen”, aldus Praet.

Weer ambitie hebben om subtop te spelen

De automatismen moeten nog groeien, maar de middenvelder heeft er alvast een goed gevoel bij. Na de verrassende Play-off 1-campagne van vorig seizoen wil Mechelen opnieuw boven zichzelf uitstijgen. Praet blijft daarbij wel realistisch. “Je kan altijd boven jezelf uitstijgen en dat moet ook onze ambitie zijn. Maar je mag niet doen alsof dat vanzelfsprekend is.”

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Voor KV Mechelen is de komst van Praet alvast een stevige kwaliteitsinjectie. De samenwerking met Raman kan daarbij wel eens een van de belangrijkste wapens van de Maneblussers worden.

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