LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

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De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.