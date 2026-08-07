LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen
Foto: © photonews
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De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.

Aernout Van Lindt

KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere heeft een verleden bij Club Brugge. Hij begint het seizoen op bezoek bij blauw-zwart op Jan Breydel en heeft een plan met de spelers van KV Kortrijk, al beseft hij ook dat het afzien wordt voor zijn ploeg. "We zullen moeten lopen. We zullen heel efficiënt moeten zijn. Minstens 9 van de 11 spelers zullen een hele goeie match moeten spelen om kans te maken."

Jonckheere vroeg de statistieken op van de Supercup en besefte dat Union 35 procent balbezit had tegen Club Brugge. Vorig jaar was dat voor Anderlecht amper 28 procent in een 2-2 gelijkspel, Antwerp deed het zelfs eens met amper 23 procent. "Dan weet je waar je voor staat. Maar je kunt niet enkel maar betonneren", klinkt het op de webstek van de Kerels.

Aernout Van Lindt

STVV rekent op zijn supporters in Limburgse derby

STVV wil er ook in het nieuwe jaar staan. Daartoe rekenen ze na de derde plaats van vorig seizoen ook deze jaargang op de eigen supporters. Voor de match tegen Lommel - een Limburgse derby om het seizoen mee aan te vatten - loopt het alvast storm.

Al meer dan 7.500 voetballiefhebbers hebben een ticket gekocht voor die wedstrijd. "Het gele-blauwe legioen is duidelijk klaar om Expeditie Kanarie te starten met een knal", laat STVV weten aan onze redactie. Daarmee lijken ze klaar om goed te starten. Er zijn nog een laatste paar honderden tickets te koop, de wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag om 20.45 uur.

De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.

Zondag opent Zulte Waregem zijn seizoen met een wedstrijd tegen KRC Genk. T1 Michael Beale heeft na de voorbereiding alvast voorbeschouwd op de zaak bij Essevee TV. En hij toont zich een tevreden mens over de voorbereiding, zoveel is duidelijk.

Twee maanden geleden kende hij nog niemand binnen de club, dus is hij heel blij dat hij de club heeft leren kennen. De spelers, de omkadering, zelfs waar hij woont: de coach is een tevreden man. "Ik zou de voorbereiding een dikke 8 op 10 geven."

Zulte Waregem klaar voor het nieuwe seizoen

De prestaties en de resultaten waren niet slecht in de voorbereiding en dus lijkt Essevee ook effectief klaar voor het nieuwe seizoen. Tegen KRC Genk zullen de spelers er wel meteen moeten staan om goed aan het seizoen te beginnen.

"We hebben al goede dingen laten zien in de voorbereiding, maar we zullen elke week top moeten zijn. We zijn er klaar voor en we moeten consistentie laten zien doorheen het seizoen. We zijn een familie, waar iedereen graag samenwerkt. Er zijn geen ego's en we zijn ambitieus. We moeten hongerig zijn voor de drie punten."

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