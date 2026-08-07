LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

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De competitie begint vrijdagavond met een duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de landskampioen in een West-Vlaamse derby. Maar het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen.