Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht
Foto: © photonews
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Zondag keert Edward Still met La Louvière terug naar het Lotto Park, maar van sentiment wil hij niets weten. De RAAL-coach kijkt vooral naar zijn eigen ploeg, die enkele spelers recupereert en tegelijk nog met vraagtekens rond doelman Marcos Peano zit.

De vorige confrontatie tussen beide ploegen dreigde op het laatste moment nog te worden afgelast. Het Lotto Park lag bedekt onder een dik sneeuwtapijt, maar dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers kon de wedstrijd toch doorgaan. Uiteindelijk eindigde het duel op een doorweekt veld in een doelpuntenloos gelijkspel.

Edward Still opnieuw tegenover Anderlecht

Edward Still had Anderlecht toen nog maar net verlaten. Hij maakte aan het begin van het vorige seizoen deel uit van de staf van Besnik Hasi en nam de ploeg vervolgens heel even over. Daarna vertrok hij naar Watford, waardoor Jérémy Taravel doorschoof als hoofdcoach.

"Mijn terugkeer naar Anderlecht voelt niet bijzonder aan", vertelde Still op zijn persconferentie volgens Sudinfo. “Het is een prachtige club en historisch gezien de grootste van België. Maar ik ben enorm trots dat ik hier in het trainingspak van de RAAL zit, dat ik deze club vertegenwoordig en het sportieve project mag leiden. Al mijn aandacht, energie en liefde gaan daar naartoe."

Vraagteken rond Marcos Peano

Zes maanden geleden was Marcos Peano nog de grote uitblinker van de wedstrijd. Met enkele knappe reddingen hield hij Anderlecht van een doelpunt. Vandaag is zijn situatie minder duidelijk, onder meer door zijn recente blessure en een mogelijke transfer.

"Marcos is medisch opnieuw klaar", legde Still uit. "Nu moet er nog een sportieve beslissing worden genomen. Hij heeft donderdag opnieuw met de groep getraind en zal er vrijdag en zaterdag ook bij zijn. De vraag is alleen of hij voldoende klaar is om te spelen en of hij opnieuw helemaal zichzelf is. Ik bespreek dat nog met hem en met de keeperstrainer."

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Ook Bryan Soumaré, Alexis Beka Beka en Nolan Gillot keren terug uit blessure. Anas Tajaouart, die door Anderlecht aan de RAAL wordt uitgeleend, mag tegen zijn moederclub niet in actie komen.

Daarnaast verwacht Still nog beweging op de transfermarkt. "Er zullen nog spelers vertrekken, want onze kern is erg ruim. Tegelijk rekenen we ook nog op twee of drie nieuwkomers."

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