'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

Union SG is continu op zoek naar onbekende pareltjes in de wereld om vervolgens te laten doorbreken bij de Brusselse club. Met Bertram Kvist hebben ze opnieuw een deal in de pijplijn zitten. Eentje die wel eens zou kunnen renderen op lange(re) termijn.

Union SG zou een nieuwe speler op het oog hebben in de vorm van Bertram Kvist. Dat is een belangrijke speler in het team van Næstved, dat uitkomt in de tweede divisie van Denemarken. Hij lijkt echter op korte termijn de overstap te maken naar een aanzienlijk grotere club.

Tipsbladet meldde donderdagavond dat hij op weg zou zijn naar Brussel. Volgens het medium hoeft de 21-jarige alleen nog de medische keuring te doorstaan ​​voor zijn overgang naar Union Saint-Gilloise. Die medische keuring vindt vrijdag plaats, zo klinkt het.

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De interesse van Union SG in Kvist is er ondertussen al eventjes, maar nu lijkt de deal dus in een versnellende fase te komen. Als de transfer doorgaat, sluit Bertram Kvist in eerste instantie aan bij het U23-team van de club, maar een doorbraak naar de A-kern zou Union kennende snel kunnen volgen.

Kvist kan in Brussel een contract voor twee jaar tekenen, met een optie voor de club op nog een extra jaar. De belangrijke speler van Næstved speelde eerder voor Brøndby – waar hij twee keer in het eerste elftal uitkwam – en vervolgens voor Esbjerg en Kolding.

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Zijn doorbraak beleefde hij echter bij Næstved; met die club was hij er vorig seizoen dicht bij om promotie naar de 1e divisie af te dwingen. Union Saint-Gilloise begint aan zijn seizoen met een wedstrijd tegen KVC Westerlo, al was er natuurlijk al de Supercup tegen Club Brugge en de voorronde van de Champions League tegen Bodo/Glimt.





Er is veel belangstelling voor hem. daar bestaat geen twijfel over. Zijn Deense club had vorige week al in de gaten dat hij moeilijk te houden zou zijn en dat hij veel aandacht zou krijgen van buitenlandse clubs. Tegen de juiste prijs lijken ze hem dan ook niet te willen tegenhouden.