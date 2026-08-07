"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

De competitie begint dit weekend opnieuw in de Jupiler Pro League en dus is het alle hens aan dek voor alle achttien de teams. Club Brugge is de titelfavoriet, maar wie kan hen gaan bedreigen? Dat lijkt dé vraag van de voorbereiding.

De meeste analisten hebben zowat dezelfde volgorde bovenaan het klassement. Club Brugge wordt kampioen, Union SG gaat opnieuw bevestigen met een tweede plaats en de 'best of the rest' zou wel eens KRC Genk kunnen worden.

RSC Anderlecht staat op plek vier gemiddeld genomen, daarna komen Gent, Antwerp, Standard en de rest. STVV lijkt het verhaal van vorig jaar niet meteen te kunnen herhalen, maar ze mogen ons en iedereen natuurlijk verbazen.

Hein Vanhaezebrouck ziet KRC Genk een rol spelen zonder Europees voetbal

"Ik heb KRC Genk als derde gezet. Ze zijn de voorbije vijf jaar twee keer eerste geworden van de reguliere competitie. Dat was wel in een rustig jaar, waarin ze niet (veel) Europees speelden. En wat is het nu dit seizoen?"

"Een rustig jaar", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse bij Sjotcast in aanloop naar het nieuwe seizoen. "Geen Europees voetbal, dat speelt mee. Ze zijn een beetje de jojo-ploeg als het gaat over de resultaten in het klassement van de Jupiler Pro League."

Staat KRC Genk klaar om de derde hond in het duel te worden?

"Dat is al heel lang. Al van in de kampioenenjaren. Ze wisselen goed af met slecht, ik verwacht dat ze nu de derde speler worden in het duel bovenaan. Ik zou ook RSC Anderlecht durven noemen, maar die gaan wel de League Phase halen van een Europese beker."



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"Dat wil zeggen meer matchen, een grotere belasting en puntenverlies in de eigen competitie. Genk moet dat wél kunnen, het vuur aan de schenen leggen bij Union en Club Brugge. Ze blijven wel dezelfde fouten maken voorlopig als vorig seizoen. Het zal ook wel afhangen van de nieuwelingen die er bij zijn gekomen."