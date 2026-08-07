Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

De Jupiler Pro League 2026-2027 gaat vanavond weer van start. Landskampioen Club Brugge ontvangt promovendus KV Kortrijk in het Jan Breydelstadion en wil meteen een goede start nemen in een seizoen waarin elk punt belangrijker is dan ooit.

Het wordt alvast een bijzonder seizoen in de Jupiler Pro League. Voor het eerst sinds 2009 zijn er geen play-offs meer en telt elke wedstrijd volledig mee. Geen herkansing, geen vangnet en geen moment om punten zomaar weg te geven. Zowel in de titelstrijd als in de degradatiestrijd kan elk punt aan het einde van de rit beslissend zijn.

Club Brugge moet opnieuw bouwen

Logischerwijs begint Club Brugge als topfavoriet aan de competitie. Toch kreeg de landskampioen deze zomer een flinke aderlating te verwerken. Met Christos Tzolis (Arsenal), Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Stankovic (Inter) en de gestopte Simon Mignolet zag blauw-zwart vier belangrijke pionnen vertrekken.

Club Brugge koos opnieuw voor zijn bekende aanpak en haalde met Andrej Vasovic, Cheveyo Tsawa, Freddie Potts en Han-beom Lee vooral jonge spelers met groeimarge. Met Yann Sommer haalde Club ook ervaring in huis. De Zwitserse doelman moet voor stabiliteit zorgen tussen de palen, een rol die Mignolet de afgelopen jaren met glans vervulde.

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Voor de wedstrijd van vanavond tegen KV Kortrijk valt ook de aanwezigheid van Tian Nai Koren in de selectie van Ivan Leko op. De Sloveense middenvelder is amper zeventien jaar, maar mocht zich al tonen bij de A-kern.

Tijdens de Supercup tegen Union maakte Koren alvast indruk. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij zonder angst en liet hij zien waarom Club Brugge veel verwacht van het talent.



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Of hij meteen minuten krijgt in de competitie, is nog afwachten, maar de jonge Sloveen kan wel eens een van de verrassingen van het seizoen worden.

Geen ruimte voor puntenverlies

Club Brugge verloor vorige week de Supercup tegen Union na strafschoppen, maar in Brugge zal men die nederlaag niet zwaar laten doorwegen. De competitie is waar het echt om draait.

Door het verdwijnen van de play-offs moet Club vanaf de eerste speeldag scherp zijn. Zeker met de Champions League die later op het programma staat, is het belangrijk om geen punten te laten liggen tegen ploegen uit de middenmoot of degradatiezone.

Kortrijk wil zich meteen tonen

KV Kortrijk keert dan weer terug naar het hoogste niveau na een sterk seizoen in de Challenger Pro League. Enkel het ongeslagen Beveren eindigde hoger dan de West-Vlamingen.

Met Michiel Jonckheere heeft KVK een jonge coach aan het roer. Hij beschikt nog niet over een jarenlange ervaring als hoofdtrainer, maar wordt wel al geroemd om zijn tactische aanpak en duidelijke visie.

En dat vertaalde zich meteen in de voorbereiding, waarin Kortrijk als eerste club uit de Jupiler Pro League op 18 juni de voorbereiding startte. De ploeg is nog niet volledig klaar, maar wil niet als een vogel voor de kat aan het nieuwe seizoen beginnen.

Campbell meteen tegenover ex-club

Een opvallende naam bij Kortrijk is Shandre Campbell. De Zuid-Afrikaanse flankaanvaller maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar KVK en tekende daar een contract tot 2030. Bij Club kwam de 21-jarige winger achttien keer in actie en scoorde hij twee keer. Een echte doorbraak bleef voorlopig uit door de grote concurrentie op de flanken.

Kortrijk gelooft wel in zijn kwaliteiten en hoopt dat Campbell zich verder kan ontwikkelen. Extra motivatie krijgt hij meteen, want zijn eerste competitiewedstrijd met KVK brengt hem naar zijn voormalige werkgever. Al konden de Kerels op Club wel nog nooit winnen...