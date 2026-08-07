SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt
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SK Beveren werkt verder aan de opbouw van een competitieve kern voor het nieuwe seizoen. Trainer Tim Bakens is tevreden met de basis die hij aantrof, maar benadrukt dat de club nog actief wil zijn op de transfermarkt.

Bakens bouwt verder op het werk van Reedijk

Tim Bakens staat voor een stevige uitdaging bij SK Beveren. De Nederlander volgt succescoach Marink Reedijk op, maar kan wel rekenen op een spelersgroep die grotendeels samenbleef. Dat biedt volgens de nieuwe trainer een stevige basis om op voort te bouwen.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws zegt Bakens dat hij tevreden is over wat hij al heeft. “Er zitten automatismen en een bepaalde winnaarsmentaliteit in de groep, dat laatste zónder gemakzucht”, klinkt het.

Zijn speelstijl sluit bovendien aan bij die van zijn voorganger, al beseft hij dat het niveau van de competitie nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Volgens de coach zal pas tijdens het seizoen duidelijk worden waar de ploeg zich nog moet aanpassen.

Brüls blijft een absolute meerwaarde

Een van de blikvangers binnen de Beverse selectie is de ervaren Thomas Brüls. Op 37-jarige leeftijd behoort hij tot de oudste veldspelers in het Belgische profvoetbal, maar volgens Bakens bewijst hij nog altijd zijn waarde.

De trainer steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Brüls heeft me dus écht verrast. Wat meteen opviel? Zijn technische bagage.” Die ervaring en technische kwaliteiten maken hem volgens Bakens nog altijd een belangrijke pion binnen de selectie.

Hoewel oudere spelers fysiek soms wat moeten inleveren, ziet de coach daarin geen groot probleem. Met ervaring, spelinzicht en de juiste positionering kunnen veel fysieke beperkingen worden opgevangen.

Transferwerk nog niet afgerond

Ondanks het vertrouwen in zijn huidige kern is Bakens duidelijk dat de transferperiode voor SK Beveren nog niet voorbij is. De club wil op elke positie voldoende concurrentie creëren en blijft daarom op zoek naar extra versterkingen.

“We hebben nog wat werk. We willen overal dubbele bezetting”, legt Bakens uit. Daarnaast wil de club niet alleen de selectie verbreden, maar ook kwalitatief sterker maken. “We kijken niet alleen in de breedte, we willen ons ook in de diepte versterken.”

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