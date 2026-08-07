Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union
Foto: © photonews
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Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent boekten een interessante en belangrijke overwinning met oog op de Europese coëfficiënt, terwijl Union SG gelijkspeelde tegen Bodo/Glimt. De komende weken komen er nog veel belangrijke wedstrijden aan voor de Belgiche teams. Tegen wie?

Club Brugge is al zeker van de Champions League en de vetpotten (en bonuspunten) daarvan, terwijl Union SG nog twee voorrondes moet overleven. Ze begonnen met een 3-3 gelijkspel tegen Bodo/Glimt en hebben zo nog steeds kans op de play-offs.

Als het tegen de Noren wél goed afloopt? De Brusselaars treffen in dat geval het Nederlandse NEC Nijmegen of het Griekse Olympiakos in de play-offs. Die beide ploegen begonnen met een 0-0 gelijkspel in Griekenland aan hun toernooi.

Wie gaat tegen STVV en Anderlecht spelen in Europa League?

STVV heeft ook nog geen duidelijkheid. De Kanaries nemen het in de play-offs van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen de Lincoln Red Imps (Gibraltar) en Omonia Nicosia (Cyprus). Rutjens had de ploeg uit Gibraltar op voorsprong gebracht, maar Andreou zorgde in de blessuretijd nog voor een goede 1-1 uitgangspositie.

Anderlecht moet zich eerst voorbij PAOK Thessaloniki werken in de derde voorronde van de Europa League. Na de 0-1 in Griekenland is er goede hoop. Daarna wacht een duel met Levski Sofia of Kairat Almaty. De Bulgaren wonnen de heenwedstrijd in de Champions League met een laat doelpunt van Serginho: 1-0. Voorlopig lijkt het dus Kazachstan te worden.

En wat brengt de Conference League voor KAA Gent (en Anderlecht)?

En als PAOK toch te sterk is? Dan is het Europese avontuur ook nog niet voorbij. Anderlecht zakt in dat geval naar de play-offs van de Conference League, die eveneens op 20 en 27 augustus worden gespeeld. Daar is de mogelijke tegenstander de winnaar van SK Brann tegen Apollon Limassol en dan wordt er eerst thuis gespeeld en daarna in Noorwegen of Cyprus. De club uit Cyprus won de heenwedstrijd met 0-1.

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Als de Buffalo's er eerst in slagen het Zweedse IFK Göteborg uit te schakelen, wacht een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Schotse Hibernian FC en het Noord-Macedonische KF Shkëndija. De Schotten wonnen de heenwedstrijd met 2-1.

Nog dit: de nachtmerrie van Wouter Vrancken gaat ondertussen onverminderd verder. Met Hearts verloor hij nu ook zijn vierde officiële wedstrijd op rij. Benfica was met liefst 6-1 te sterk, waardoor kwalificatie nu al onmogelijk lijkt en enkel de Conference League overblijft voor de Schotten.

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