PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

Een paar maanden geleden viel zijn naam hier en daar al eens in een podcast of in obscure hoekjes van internetfora onder supporters, maar de fans van PSV Eindhoven zijn steeds luider aan het dromen van Romelu Lukaku. En ondertussen zoemt het ook in Anderlecht.

Wat sowieso een feit is: Romelu Lukaku traint deze week niet mee bij zijn Italiaanse club Napoli. De kans dat er een einde komt aan zijn tijden bij de club uit het zuiden van Italië? Die kans wordt met de dag, uur en minuut groter.

En dus zoekt de speler naar een nieuwe uitdaging. Daarbij werden al heel wat mogelijke nieuwe teams genoemd, maar ook in ons land is er natuurlijk nog steeds de droom dat hij bij RSC Anderlecht zal terecht gaan komen.

'Wagen van Lukaku wordt gespot in Eindhoven'

Bij PSV Eindhoven mogen ze ondertussen ook weer wat luider gaan dromen. De wagen van Big Rom zou gespot zijn in Cafetaria De Willem, op een boogscheut van het stadion van PSV Eindhoven. Was het Lukaku zijn auto? Was het Lukaku in de auto? En was hij in Eindhoven om met PSV te praten?

Deze wagen werd vandaag gespot bij Cafetaria De Willem, op steenworp afstand van het Philips Stadion.



Carspotter Callaghan poste ooit identiek dezelfde wagen met gelijkaardig Belgisch kenteken op zijn TikTok.



Zou PSV toch een monsterstunt flikken? Krijg kippenvel van het idee pic.twitter.com/cIQ6mBMt8w — Cenk B (@magdezeturkdat) August 6, 2026

Vele vragen, waarop geen antwoord is gekomen tot dusver. Het is wel tekenend en treffend dat ook de fans van de Nederlandse kampioen hem er graag bij zouden willen. Van een overeenkomst is tot dusver uiteraard geen sprake.



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Bij PSV zou hij de opvolger van Ricardo Pepi kunnen worden, die al langer dan vandaag gelinkt wordt aan een overgang naar een grotere club en na een eerdere periode bij Augsburg mag dromen van de Premier League stilaan.

Romelu Lukaku in ons land om conditie te onderhouden

Sowieso is Lukaku dezer dagen in het Antwerpse te vinden - dan is Eindhoven ook echt niet ver. Hij onderhoudt er zijn conditie tot hij een nieuwe club heeft weten te vinden. En ondertussen blijven ze ook in Anderlecht dromen.

Volgens Gianluigi Longari (TV Dello Sport) waren er tot dusver drie verkennende contacten: Atlanta United, Besiktas en... RSC Anderlecht. Het gaat om aftastende gesprekken, zonder concreet bod. Alleen al het feit dat paars-wit informeert, wakkert de hoop van de fans aan.

En dus blijft ook RSC Anderlecht hoop koesteren

Lukaku koestert zelf al jaren het idee om ooit terug te keren naar het Lotto Park. En de fans blijven daar ook op hopen. "Als het er moet van komen dat hij terug komt, dan moet het nu en niet langer wachten", aldus Michel Wuyts in Café Constant. "Nu hij nog over zijn volledige capaciteiten beschikt en daar nog zeker van is."

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Een mooi afscheid van Napoli lijkt er niet meer te komen en dus lijkt het steeds meer hét moment te zijn. "Iedereen gaat hem met open armen ontvangen. Het nog drie jaar uitstellen zou niet de goede zaak zijn. België is geen gemakkelijke competitie, dus dat is niet te onderschatten", pikte ook Jorn Vancamp in.

Of komt er toch eerst een jaartje in de zandbak? Lukaku zelf lijkt te willen kiezen voor het hoogste niveau en dus een Europese topclub. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd, maar tot dusver is er nog geen enkel concreet bod. Voor Anderlecht zal het sowieso het einde van de mercato afwachten worden ...