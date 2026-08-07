Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters van Beerschot, Lierse en andere clubs uit de Challenger Pro League zullen niet meteen alle wedstrijden via hun tv-operator kunnen bekijken. De volledige competitie verhuist tot 2030 naar de DAZN-app, terwijl de integratie bij verschillende operatoren vertraging oploopt.

Volledige tweede klasse tot 2030 in de DAZN-app

DAZN heeft bevestigd dat het ook de komende jaren de exclusieve thuisbasis blijft van de Challenger Pro League. Tot en met 2030 zullen alle wedstrijden van de Belgische tweede klasse beschikbaar zijn via de eigen streamingapp van de rechtenhouder. Daarmee kiest DAZN resoluut voor een digitale aanpak waarbij de app centraal staat.

Dat betekent echter niet dat alle wedstrijden automatisch via de klassieke tv-platformen beschikbaar zijn. Slechts een beperkt aantal affiches zal op de lineaire tv-kanalen van DAZN worden uitgezonden. In de praktijk gaat het doorgaans om één wedstrijd per speeldag, terwijl de overige duels uitsluitend via de app te bekijken zijn.

Voor supporters verandert daardoor de manier waarop ze hun favoriete club kunnen volgen. Wie elk duel wil zien, zal in de meeste gevallen gebruik moeten maken van de streamingomgeving van DAZN.

Moeizame start voor klanten van Telenet

De competitie begint op 14 augustus met onder meer Sporting Hasselt-Dender en Seraing-Lokeren. Die eerste wedstrijd wordt nog uitgezonden via een lineair DAZN-kanaal en zal daardoor ook beschikbaar zijn bij operatoren zoals Telenet, Proximus en Orange.

Maar voor andere wedstrijden in het openingsweekend wordt het verhaal anders. Wedstrijden zoals Patro Eisden-RSCA Futures of Beerschot-Jong Gent zullen enkel via de DAZN-app beschikbaar zijn. Net daar wringt voorlopig het schoentje.





Bij Telenet is de integratie van de DAZN-app nog niet afgerond. Abonnees met een recente decoder die verbonden is met het internet zullen pas vanaf 27 september toegang krijgen tot de app. Tot die datum kunnen zij dus niet alle wedstrijden van de Challenger Pro League rechtstreeks via hun decoder bekijken.

Voor supporters van clubs als Beerschot en Lierse betekent dat dat ze tijdens de eerste weken van het seizoen niet het volledige aanbod via hun vertrouwde televisieomgeving zullen kunnen volgen.

Proximus en Orange moeten nog langer wachten

Voor klanten van Proximus en Orange is het vooruitzicht nog minder gunstig. Proximus voorziet een geleidelijke uitrol waarbij de eerste klanten ergens in oktober toegang krijgen tot de DAZN-app. De volledige uitrol zou pas tegen het einde van het jaar afgerond zijn. Orange kan voorlopig zelfs nog geen concrete timing geven voor de beschikbaarheid van de app op zijn platform.

Daardoor ontstaat een opvallend verschil tussen supporters die rechtstreeks bij DAZN intekenen en klanten die hun sportabonnement via een telecomoperator afsluiten. Die laatste groep zal in veel gevallen langer moeten wachten vooraleer het volledige aanbod van de Challenger Pro League toegankelijk wordt.

Rechtstreeks bij DAZN voorlopig de enige volledige oplossing

Voor wie vanaf de openingsspeeldag geen enkele wedstrijd wil missen, blijft een rechtstreeks abonnement bij DAZN voorlopig de enige garantie op volledige toegang. Via de app zijn immers alle wedstrijden beschikbaar, ongeacht of ze ook op een lineair tv-kanaal worden uitgezonden.

De distributiedeals tussen DAZN en de Belgische operatoren zorgen er wel voor dat de lineaire zenders opnieuw beschikbaar zijn, maar de integratie van de app blijkt technisch meer tijd te vergen. Daardoor zullen supporters de eerste weken van het seizoen afhankelijk zijn van de manier waarop ze hun abonnement afsloten.

Op langere termijn verandert er weinig aan de rechtenstructuur. DAZN behoudt de uitzendrechten van de Challenger Pro League tot 2030 en zet volop in op zijn streamingplatform als centrale toegangspoort voor het Belgische tweedeklassevoetbal.