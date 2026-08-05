Analyse Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

Johan Walckiers Florent Malice
Johan Walckiers en Florent Malice, clubwatcher Anderlecht
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Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen
Foto: AI generated
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Romelu Lukaku blijft zweren bij een terugkeer naar Anderlecht, maar de timing roept steeds meer vragen op. Als die comeback pas over twee jaar volgt, is de Rode Duivel 35. Kan hij dan nog écht het verschil maken?

Dat Romelu Lukaku ooit terugkeert naar Anderlecht, daar twijfelt bijna niemand aan. Maar zal dat nog als speler zijn of direct als jeugdcoach? De spits heeft de voorbije jaren meermaals herhaald dat hij zijn carrière wil afsluiten bij de club waar alles begon. Ook bij de supporters blijft die droom leven, zeker nu hij de afgelopen dagen opnieuw opdook in Neerpede en via sociale media subtiel verwees naar Anderlecht.

Alleen wordt de vraag stilaan niet meer óf hij terugkomt, maar wanneer. En vooral: hoeveel sportieve meerwaarde zal hij dan nog kunnen bieden?

De klok tikt onverbiddelijk verder

Lukaku is vandaag 33 jaar en wordt volgend jaar 34. Als hij eerst nog een transfer maakt naar bijvoorbeeld de MLS en daar twee seizoenen speelt, komt een terugkeer naar Anderlecht er pas wanneer hij ruim 35 jaar is.

Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Heel wat topspitsen blijven op die leeftijd nog beslissend. Maar Lukaku is nooit een aanvaller geweest die het vooral van techniek of finesse moest hebben. Zijn spel is gebouwd op kracht, explosiviteit en intensiteit. Net die kwaliteiten nemen meestal als eerste af naarmate een speler ouder wordt.

Daar komt nog een tweede bezorgdheid bij. De voorbije seizoenen bleef Lukaku niet gespaard van fysieke problemen. Hij kende spierblessures, miste wedstrijden door kleine kwaaltjes en moest zijn programma steeds vaker aanpassen om fit te blijven. Dat hoort bij de leeftijd, maar het maakt ook dat een terugkeer over twee jaar minder vanzelfsprekend oogt dan enkele seizoenen geleden.

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Wat doet twee jaar MLS met zijn niveau?

Mocht Lukaku effectief voor de MLS kiezen, dan rijst nog een andere vraag. De Amerikaanse competitie groeit jaar na jaar, maar het sportieve niveau ligt nog altijd lager dan dat van de Europese topcompetities.

Voor sommige spelers is zo'n overstap ideaal om hun carrière te verlengen. Voor anderen blijkt het moeilijk om nadien opnieuw het vereiste ritme en de intensiteit op te pikken. Twee seizoenen in een competitie waar het tempo lager ligt en de belasting anders is, kunnen onvermijdelijk een invloed hebben op zijn niveau.

Anderlecht mag zich dan ook niet blindstaren op de naam Romelu Lukaku. Als hij over twee jaar terugkeert, zal dat wellicht niet meer de spits zijn die jarenlang records brak bij Everton, Inter of de Rode Duivels.

Dat betekent niet dat hij geen meerwaarde meer kan zijn. Integendeel. Zijn ervaring, leiderschap en aanwezigheid in de kleedkamer blijven van onschatbare waarde. Ook in de zestien kan hij, mits hij fysiek fit blijft, nog altijd beslissend zijn.

Maar de rol zal waarschijnlijk anders zijn. Niet langer de man die vijftig wedstrijden per seizoen speelt en alles draagt, wel een ervaren leider die een jonge ploeg op cruciale momenten vooruit helpt.

De droom van een comeback leeft nog altijd. Alleen wordt de marge om er ook sportief een voltreffer van te maken met de dag kleiner.

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