Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Club Brugge is volop bezig met zich te versterken. Daarbij hebben ze ook een schaduwelftal beschikbaar voor als er nog spelers zouden vertrekken. De mouw van Nicolo Tresoldi hangt ondertussen al half naast zijn lichaam, dus is er sprake van interesse in nog een spits.

Club Brugge heeft momenteel met Nicolo Tresoldi en Romeo Vermant nog twee topspitsen rondlopen op Jan Breydel, terwijl ze met Andrej Vasovic nog een derde valabele pion met oog op de toekomst in huis hebben gehaald.

Hij heeft alles om op termijn een absolute topper te worden. Maar wat als een van de eerste twee namen nog zou vertrekken deze zomer? Vermant heeft op zich geen zin om nog een seizoen de tweede viool te spelen en daar kunnen bepaalde teams mogelijk nog van profiteren laat op de transfermercato.

Club Brugge moet nog altijd opletten voor vertrek van Tresoldi en/of Vermant

En aan de mouw van Tresoldi wordt bijzonder hard getrokken. AS Roma, Manchester United, ... Het aantal ploegen dat hem in huis wil(de) halen valt haast niet meer te tellen. Er werden daarbij al bedragen van 35 miljoen euro en meer genoemd.

Bart Verhaeghe en Club Brugge willen de speler koste wat het kost nog een jaartje houden, maar als de bedragen echt megalomaan worden en ver boven de 50 miljoen euro zouden terechtkomen? Dan is er in het voetbal niets meer zeker.

Club Brugge aast op Mohamed Ali Zoma

Om de kern te versterken zou blauw-zwart ondertussen het vizier hebben gericht op Mohamed Ali Zoma. Dat is een 22-jarige Italiaanse spits van 1. FC Nürnberg. De jongeling zorgde voor veertien doelpunten vorig seizoen bij de Duitse club en gaf ook nog een handvol assists.





Met onder meer Parma, Lens en Paris FC zijn er wel veel kapers op de kust voor Zoma. En dus zou hij zomaar eventjes vijftien miljoen euro moeten kosten volgens Duitse media. Een stevig prijskaartje waardoor nog lang niet zeker is of Club Brugge hem in huis zal/wil halen.