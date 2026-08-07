Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht
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RSC Anderlecht staat op 90 minuten van minstens een Europese League Phase. De Belgische coëfficiënt viert meteen hoogdagen. Maar voor de Belgische ploegen zou het beter zijn als er ook op maandag zou kunnen worden gespeeld.
Voorstel van coach Bruno mag meteen de prullenbak in
Het voorstel om wedstrijden op maandagavond te spelen? Dat kan zoals verwacht meteen de vuilbak in. Niemand is te vinden voor het voorstel als het gaat over stakeholders, clubs, sponsors of supporters. En dus zal het er niet van gaan komen, zoals een paar jaar geleden nog het geval was.
Waarom er niet meer zal veranderd worden? "Omdat de principes die de kalendermanager hanteert om de kalender samen te stellen in overleg met alle clubs zijn vastgelegd”, klinkt het in een reactie van de Pro League aan Het Laatste Nieuws. En daarmee is de kous dus meteen af.
RSC Anderlecht staat op 90 minuten van minstens een Europese League Phase. De Belgische coëfficiënt viert meteen hoogdagen. Maar voor de Belgische ploegen zou het beter zijn als er ook op maandag zou kunnen worden gespeeld.
De Pro League heeft de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Kortrijk eind augustus al uitgesteld naar donderdag 3 september, waardoor ze zich in de cruciale laatste voorronde beter kunnen voorbereiden op die Europese matchen.
Maar voor de start van de competitie voor paars-wit tegen La Louvière heeft Anderlecht weinig tijd. Geen 72 uur in ieder geval voor de wedstrijd op zondagavond om 18u30 wordt gespeeld. En de Brusselaars moesten nog reizen vanuit Griekenland op de koop toe.
Opvallend verzoek van Vitor Bruno van RSC Anderlecht
En dus is coach Vitor Bruno met een speciaal verzoek gekomen, al beseft hij zelf ook meteen dat het wel heel laat dag is om zo'n vragen te stellen. Maar als het van hem zou afhangen, dan zouden er ook wedstrijden in België op maandag kunnen worden gespeeld. "Het is geen eis, maar wel een reflectie die iedereen zou moeten maken. Ik weet niet waarom er in België niet op maandag gevoetbald wordt. De risico's voor de spelers stijgen door minder voorbereiding."
Op die manier zouden de Belgische teams wél meer dan 72 uur voorbereiding kunnen hebben tussen de wedstrijden door. Al is er voor deze week wel meteen de vraag wanneer die wedstrijd dan wel zou moeten plaatsvinden.
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Supportersprotesten tegen voetballen op maandag
Enkel op maandagmiddag zouden er zowel voor als na meer dan 72 uur zijn en dat lijkt voor de supporters ook niet de meest evidente oplossing. Misschien dat het wel belangrijker is om na een uitwedstrijd iets meer tijd te krijgen, dus in die optiek zou maandagavond nog een optie kunnen zijn.
Enkele jaren geleden was er een maandagavondwedstrijd in de Jupiler Pro League, maar na protest van de supporters werd dat snel afgevoerd. De kans dat het er dus nu wél van zal komen, lijkt ons eerder klein te zijn.
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