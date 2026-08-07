Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

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RSC Anderlecht staat op 90 minuten van minstens een Europese League Phase. De Belgische coëfficiënt viert meteen hoogdagen. Maar voor de Belgische ploegen zou het beter zijn als er ook op maandag zou kunnen worden gespeeld.





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