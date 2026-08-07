'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

RSC Anderlecht wil ook deze zomer een kans wagen voor David Odogu. Vorig seizoen hadden ze hem al bijna beet, maar toen sprong de deal nog af met een sisser. Deze zomer komt er een nieuwe poging om hem te huren van AC Milan.

Een van de heetste dossiers - toen nog onder Olivier Renard - van vorige zomer bij RSC Anderlecht betrof verdediger David Odogu van (toen nog) Wolfsburg. De Duitser, 1,91 m groot, snel en technisch vaardig, leek perfect te passen in Anderlechts profiel. Odogu werd wereldkampioen met de Duitse U17 en was ook drie keer voor de A-kern van Wolfsburg uitgekomen en had op dat moment een marktwaarde van 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Anderlecht stond ver in de onderhandelingen met Wolfsburg en de speler, maar toen mengde AC Milan zich in de strijd. De Italiaanse grootmacht legde uiteindelijk zeven miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen op tafel, waardoor Anderlecht geen schijn van kans meer had.

David Odogu maakt nog geen grootse indruk bij AC Milan

Een jaartje later kan RSC Anderlecht het opnieuw gaan proberen, zij het met een twist. Volgens Gianluca Di Marzio wil AC Milan de jongeling elder laten rijpen. Daarbij worden het Duitse Mainz en RSC Anderlecht genoemd als grootste kanshebbers.

Er zijn nog kapers op de kust, maar Mainz en Anderlecht lijken een streepje voor te hebben op de andere gegadigden. Mainz omdat Odogu de Duitse competitie nog kent, Anderlecht omdat er vorig seizoen al interesse was en ze bij paars-wit dus ook duidelijk in hem geloven.

Haalt RSC Anderlecht Odogu deze keer wél in huis?



Dat Sibierski net als Renard een speler als Odogu op het verlanglijstje zet? Dat toont alleen maar aan dat de profielen die RSC Anderlecht wil aantrekken van interessante omvang zijn, waren en blijven. Rest de vraag of het deze keer wél lukt om Odogu in huis te halen. De looneisen van de speler zullen zelfs bij een huurdeal niet van de poes zijn en er zijn kapitaalkrachtigere teams die op hem azen.