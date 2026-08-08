Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Ross Sykes blijkt na zijn pijnlijke schouderblessure maanden buiten strijd. De verdediger is inmiddels geopereerd en begint aan een lange revalidatie. Voor David Hubert en de Brusselaars komt daarmee ook een belangrijke vraag op tafel: moet Union de transfermarkt op?

Ross Sykes staat bekend om zijn felle duels en ging er ook tegen Bodo/Glimt weer vol in. Tijdens een krachtige rush hield de scheidsrechter het spel gewoon lopende, maar de grimassen op het gezicht van de Engelse verdediger vertelden meer dan genoeg. Niet veel later moest hij eraf.

De diagnose liet weinig ruimte voor twijfel: een luxatie van het acromioclaviculaire gewricht in de schouder. Die blessure vergde een operatie en zet Sykes voor langere tijd aan de kant. Volgens de eerste inschatting is hij voor meerdere maanden out.

Revalidatie gestart: “Hij houdt de moed erin”

De ingreep is intussen uitgevoerd, nu wacht de revalidatie. “Hij blijft positief. Kort na zijn operatie stuurde hij een bericht dat hij snel zou terugkeren. Dat zegt veel over zijn ingesteldheid en hoe hij deze lastige periode benadert,” vertelde David Hubert op de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

“Het is uiteraard een zware domper. Op dit moment heeft hij nog veel pijn, wat normaal is na een chirurgische ingreep. We hopen dat die in de komende dagen afneemt,” klonk het verder.

Wat betekent dit voor de mercato van Union?

De vraag rijst of Union Saint-Gilloise nog bijstuurt achterin. De club haalde deze zomer al Nohim Chibani en Nikki Havenaar, die tegen Bodo/Glimt ook inviel. Tegelijk staat Fedde Leysen, die bij de start onder Hubert in balans lag met Sykes, niet op de UEFA-lijst.



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“We hadden sowieso een bepaald aantal centrale verdedigers vooropgesteld in de kern. Op dat vlak kan de blessure van Ross een rol spelen,” gaf Hubert aan. “Er lopen parallel nog verschillende dossiers, niet allemaal rechtstreeks gelinkt aan zijn uitvalbeurt. Het is dus mogelijk dat we nog iemand aantrekken voor die positie, maar er is op dit moment niets beslist.”