Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge is heel goed bezig. De voorbije elf jaar pakten ze zeven titels en daarmee komt er niemand in hun buurt. Ook dit seizoen zijn ze de grote titelfavoriet en het seizoen werd ook al begonnen met een droge en propere 3-0 overwinning. En dan moet het stadion nog gebouwd worden ...

Club Brugge is aan zijn seizoen begonnen met een zakelijke 3-0 overwinning tegen KV Kortrijk. Dat had ook nog meer kunnen zijn, want blauw-zwart liet bij momenten toch het gaspedaal een beetje vieren. En dus is de landskampioen goed begonnen aan het seizoen.

Er is eigenlijk niemand die eraan twijfelt dat Club Brugge ook dit seizoen kampioen zal gaan worden. Als het Club Brugge niet wordt, dan is Union SG de naam die het meest genoemd wordt. Maar dat zou al een verrassing zijn.

Club Brugge steekt er mijlenver bovenuit in België: ook dit jaar de titel?

KRC Genk, Anderlecht of een andere ploeg? Dat zou zelfs al een grote verrassing zijn. Club Brugge steekt er al jaren bovenuit en enkel Union SG kan écht kriebelen op middenlange termijn. Ondertussen blijft er geld binnenstromen, met ook dit seizoen de grote vetpotten van de Champions League.

Alles draait ook feilloos bij Club Brugge. Dévy Rigaux die vertrekt naar Feyenoord Rotterdam? Dat was niet meer dan een rimpel op het wateroppervlak zo leek het wel. Meteen werd hij vervangen en klaar was kees: er werdt zelfs niet moeilijk gedaan over zijn vertrek naar Nederland.

Wie houdt Club Brugge van de titel?

Om maar te zeggen: de structuur staat op poten bij Club Brugge. Dan kan je ook toptransfers doen - met dank aan de Champions League en het statuut van blauw-zwart. Op dit moment staan ze liefst zeventiende op de Europese ranglijst: dan sta je er.





En ook al wil Ivan Leko niet weten van een term als 'Het Bayern van België', toch maken ze héél veel indruk. Dan kan je 35 miljoen euro weigeren voor Tresoldi en dan wil een naam als Yann Sommer naar Jan Breydel komen.

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"Club Brugge heeft voor zichzelf de lat zo hoog gelegd, dat ze topkeepers die punten pakt in huis moeten halen", beseft Tom Boudeweel bij Sporza Daily. "Als je met zo iemand kan uitpakken, dan maak je indruk in België en ook in Europa. Dat doe je met de resultaten, maar ook met de transfers, zoals een Potts uit de Premier League."

"Het loopt hier, de basis staat er. Daar hebben ze de voorbije tien jaar flink aan gewerkt. Er is hier een enorm team aan 'Heads'. Er wordt enorm gewerkt aan de omkadering en de recrutering. Club Brugge is een enorm bedrijf geworden met enorm veel departementen."

Het nieuwe stadion zorgt voor een extra boost bij Club Brugge

En dan is er nog de nakende uitbreiding van het stadion. Dat speelde de voorbije jaren enorm binnen de club. Brandon Mechele vindt het fantastisch nieuws dat er nu eindelijk groen licht is. Hij wil graag nog in het nieuwe stadion kunnen spelen.

"Het is eigenlijk slecht nieuws voor het Belgisch voetbal als je ziet wat ze de voorbije tien jaar hebben gedaan. Club Brugge gaat blijven groeien", aldus nog Boudeweel. Het verschil met de andere ploegen zal dus enkel maar groeien, of niet? "Het nieuwe stadion is toch de vrees van alle andere ploegen?"