'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'
Foto: © photonews
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Het nieuwe seizoen voor KRC Genk zou wel eens een heel pittige jaargang kunnen worden. Heel wat spelers zijn vertrokken of gaan vertrekken en dus zal er ook inkomend wat bij gaan moeten. Er wordt nu ook gedacht aan Jerry Afriyie, die afgelopen seizoen nog actief was voor La Louvière.

Werk aan de winkel voor Dimitri De Condé, die al heel wat sterkhouders zag vertrekken bij KRC Genk en er de komende tijd nog wel een paar zal zien vertrekken. Naast onder meer Kos Karetsas zijn er ook de dossiers rond El Ouahdi, Adedeji-Sternberg en Sor die nog spelen.

Het wordt dus een zeer drukke transferzomer, want Genk heeft minstens drie profielen op het oog om te gaan versterken. Op Yira Sor rekenen ze in Limburg ondertussen zelfs al niet meer en dus zoeken ze een opvolger. Die zouden ze nu ook hebben gevonden.

KRC Genk wil Jerry Afriyie met een verleden bij La Louvière in huis halen

Volgens Het Laatste Nieuws zou er namelijk nadrukkelijke interesse zijn in de Ghanese linksbuiten Jerry Afriyie. Dat is een negentienjarige speler die mag gezien worden als een echte groeibriljant. Vorig seizoen werd hij door Al-Qadisya uitgeleend aan La Louvière.

Nu lijkt er een definitieve overgang naar ons land in de maak, want Genk zou er hem wel héél graag bij willen en zou de forcing voeren om de deal zo snel mogelijk rond te maken. Op die manier kan de jonge Afriyie verder in België blijven.

La Louvière kon hem niet houden, KRC Genk gaat nu de deal wél rond proberen te krijgen


Bij La Louvière liet hij de laatste maanden leuke dingen zien bij momenten en zo lijkt hij de Belgische competitie verder te kunnen bestormen. De voorbije maanden probeerde La Louvière er alles aan te doen om hem in huis te houden. Dat zou niet lukken, waardoor hij terug moest naar Al-Qadisya en nu een nieuwe deal kan gaan ondertekenen. De deal is wel nog niet rond.

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