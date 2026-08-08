Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af
Foto: © photonews
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Standard had deze zomer graag Lukas Ambros naar Sclessin gehaald. Dat onthult sportief directeur Marc Wilmots in een gesprek met Sudinfo. De Tsjechische middenvelder stond al op de radar van de Luikenaars, maar uiteindelijk ging Anderlecht met de handtekening aan de haal.

Volgens Wilmots was het vooral een kwestie van financiële slagkracht. Ambros werd uiteindelijk door Anderlecht weggehaald voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro. Standard kon dat bedrag niet op tafel leggen en moest toezien hoe Antoine Sibierski de concurrentiestrijd won.

Wilmots had Lukas Ambros al langer in het vizier

Nochtans had Standard de middenvelder al veel eerder in het vizier. “We waren op Lukas Ambros bezig voor Anderlecht”, vertelt Wilmots. Volgens de voormalige Rode Duivel was de speler bovendien zelf geïnteresseerd in een overgang naar Luik.

Standard zag in Ambros niet alleen een directe versterking voor het middenveld, maar ook een interessante investering voor de toekomst. Wilmots denkt zelfs dat de club hem voor een veel lager bedrag had kunnen binnenhalen en later een stevige meerwaarde had kunnen realiseren.

“Het goede is dat we hem hadden gescout en dat we hem veel goedkoper konden hebben”, legt Wilmots uit. “We konden hem voor drie miljoen euro hebben, terwijl Anderlecht vijf miljoen heeft betaald. We hadden hem misschien binnen twee jaar voor tien miljoen euro kunnen verkopen.”

Wilmots had hem veel goedkoper naar Standard kunnen halen

Voor Standard is het een gemiste kans, al weigert Wilmots daar zwaar aan te tillen. De sportief directeur beseft dat de financiële realiteit in het Belgische voetbal nu eenmaal meespeelt. “Dat is de wet van de sterkste die komt, het geld op tafel legt en met de speler vertrekt. Frustrerend? Nee, dat maakt deel uit van het spel.”

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De uitspraken tonen tegelijk aan hoe verschillend de transfermogelijkheden van beide clubs momenteel zijn. Standard is opnieuw aan het bouwen en moet voorzichtig omgaan met zijn middelen, terwijl Anderlecht bereid was vijf miljoen euro neer te tellen voor een speler die volgens Wilmots perfect in het profiel van Standard paste.

Voor Sibierski is de transfer dan weer een mooie bevestiging van zijn nieuwe koers bij Anderlecht. De sportief directeur wist Ambros voor de neus van een rechtstreekse concurrent weg te kapen en betaalde daarvoor een bedrag dat Standard niet kon ophoesten.

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