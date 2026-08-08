Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Anderlecht heeft zijn lesje blijkbaar geleerd. Bij de uitleenbeurt van Anas Tajaouart aan promovendus RAAL La Louvière werd een opvallende clausule opgenomen waardoor de middenvelder niet in actie mag komen tegen zijn moederclub.

De afspraak zorgt ervoor dat de Marokkaanse jeugdinternational zondag niet kan aantreden in het onderlinge competitieduel. Dat is opvallend, want Anderlecht stond in het verleden veel minder streng tegenover dergelijke afspraken. Bij eerdere uitleenbeurten konden verhuurde spelers wel degelijk tegen hun moederclub uitkomen. De gebeurtenissen rond Keisuke Goto van vorig seizoen lijken daar echter verandering in te hebben gebracht.

Keisuke Goto in gedachten

De Japanner werd vorig seizoen door Anderlecht uitgeleend aan STVV en scoorde tijdens de Champions' Play-offs tegen zijn moederclub. Zijn reactie na dat doelpunt zorgde voor heel wat commotie binnen het Brusselse kamp.

Goto vierde uitbundig en liet vervolgens verstaan dat hij niet langer voor Anderlecht wilde spelen. De manier waarop hij zich profileerde tegenover zijn voormalige club werd bij paars-wit allerminst geapprecieerd.

Tajaouart mag niet spelen tegen Adnerlecht

Blijkbaar heeft Anderlecht daar nu conclusies uit getrokken. In de overeenkomst met La Louvière werd expliciet vastgelegd dat Tajaouart niet tegen de Brusselaars mag spelen. De promovendus probeerde nog om daar verandering in te brengen, maar Anderlecht hield voet bij stuk.

Voor Tajaouart is het een kleine domper. De 20-jarige middenvelder werd deze zomer voor een seizoen uitgeleend aan La Louvière, waar hij ervaring moet opdoen op het hoogste niveau. De club bedong bovendien een aankoopoptie van 1,3 miljoen euro en neemt tachtig procent van zijn loon voor haar rekening.





De nieuwe aanpak past bij de komst van Antoine Sibierski als sportief verantwoordelijke. Onder de nieuwe baas lijkt Anderlecht duidelijker controle te willen houden over zijn jonge talenten, ook wanneer die tijdelijk elders worden ondergebracht.

Onder de vorige sportief directeurs van paars-wit was het steevast de gewoonte om dat wel toe te laten, maar... nieuwe bazen, nieuwe wetten. Op Neerpede klinkt dat Sibierski het op veel manieren anders aanpakt.