Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen
Foto: © photonews
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Ajax lijkt steeds nadrukkelijker aan Noa Lang te denken als opvolger van Mika Godts, die op weg lijkt naar Paris Saint-Germain. Sportief zou de Nederlander een logische keuze zijn voor de Amsterdammers. Maar Ronald de Boer zet daar toch enkele kanttekeningen bij.

Lang kent de Eredivisie, heeft zich bij Club Brugge en PSV bewezen en is inmiddels ook een vaste waarde bij Oranje. Toch blijft er rond zijn naam een hardnekkige reputatie hangen. Ronald de Boer plaatst dan ook stevige vraagtekens bij een mogelijke terugkeer naar Amsterdam.

Heeft Lang negatieve impact op de spelersgroep?

De voormalige Ajacied twijfelt opvallend genoeg niet aan de voetballer Lang. “Ik ben gek van Lang als voetballer, maar als persoonlijkheid niet”, stelde De Boer bij Ziggo Sport. Volgens hem moet Ajax goed nadenken over de impact die de aanvaller op de spelersgroep kan hebben.

“Als speler wel, maar als persoonlijkheid weet ik niet of je hem in de groep moet hebben”, ging De Boer verder. “Als Lang zo goed was geweest, was hij wel gebleven bij Napoli en Galatasaray.”

Dat oordeel staat haaks op wat Lang in België en Nederland al heeft laten zien. Bij Club Brugge groeide de flankaanvaller uit tot een absolute smaakmaker. Hij was bepalend in de titelstrijd en maakte indruk met zijn dribbels, doelpunten en assists. Zijn prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer naar PSV op, waar hij opnieuw zijn kwaliteiten liet zien en prijzen pakte.

Dat hij op zijn best een wedstrijd volledig kan openbreken, staat voor De Boer dan ook buiten discussie. Het probleem zit volgens de analist vooral in alles wat rond het voetbal gebeurt.

“Er is toch wat mis met die jongen. Qua persoonlijkheid? Dat weet ik niet. Als coach heb je vaak wel een beetje een hoofdpijndossier met hem. Dat hoor je van iedereen”, aldus De Boer.

Ajax zou serieus in hem moeten investeren

De reputatie van Lang lijkt hem daarmee te blijven achtervolgen, ook nu hij sportief gezien een veel rijpere speler is geworden. De aanvaller is inmiddels international en heeft ervaring opgedaan bij verschillende topclubs. Toch blijft zijn uitgesproken persoonlijkheid een discussiepunt.

De Boer ziet wel mogelijkheden. Volgens hem kunnen mensen binnen Ajax Lang helpen om de juiste keuzes te maken. “Ik denk dat Daley Blind, Marc ter Stegen, Davy Klaassen en Julian Brandt hem wel bij z'n lurven zouden pakken. Misschien valt het dan wel mee als je in zo'n groep belandt.”

Ook trainer Míchel Sánchez en technisch verantwoordelijke Jordi Cruijff zouden volgens De Boer een belangrijke rol kunnen spelen. Zijn oordeel is bovendien niet definitief. “Ik hoop dat hij het tegendeel bewijst als hij inderdaad komt.”

Mocht Lang uiteindelijk naar Ajax trekken en daar schitteren, dan zal De Boer zijn woorden zonder problemen terugnemen. “Ik ben de eerste die dan toegeeft dat ik fout zit. We hebben genoeg spelers afgekraakt die het geweldig hebben gedaan en genoeg spelers opgehemeld die daarna niets presteerden. Iedereen zit weleens mis.”

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