Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RWDM is gered, leve RWDM! De Brusselse traditieclub maakte vorig weekend bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub. Ondertussen zijn er grootse plannen en de fans doen ook een flinke duit in het zakje - letterlijk.

Aernout Van Lindt

RWDM haalt opnieuw een speler in huis

Het is RWDM ondertussen ook helemaal menens. Ze hebben ondertussen alweer een nieuwe deal weten te sluiten met een nieuwe speler. De club uit Molenbeek heeft zich eerder al verzekerd van de komst van Jonas Vinck (Lokeren), Sada Diallo (Knokke) en Ridwane M'Barki (Patro Eisden), en verwelkomde ook Théo Defourny terug, die overkomt van Charleroi.

Deze zaterdag trok Redouan Belkaious het rode shirt van de club aan. De aanvallende middenvelder, die zijn opleiding genoot bij Montpellier HSC, komt over van FC Albères Argeles – actief in de Franse Nationale 3, het zesde niveau in Frankrijk waar hij vorig seizoen 25 wedstrijden speelde.

RWDM is gered, leve RWDM! De Brusselse traditieclub maakte vorig weekend bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub. Ondertussen zijn er grootse plannen en de fans doen ook een flinke duit in het zakje - letterlijk.

RWDM heeft op het nippertje een nieuwe toekomst gevonden. De Brusselse club maakte vorig weekend officieel bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub.

Daarmee kwam er (voorlopig) een einde aan maanden van onzekerheid en een dreigende verdwijning van de club. De voorbije jaren waren niet de makkelijkste voor de traditieclub, inclusief de degradatie naar het amateurniveau.

RWDM wil werken aan de toekomst

De club is ondertussen volop bezig met versterkingen in huis te halen, om op die manier er ook meteen te staan in de Eerste Amateurklasse. De competitie begint binnen twee weken, dus het wordt sowieso een strijd tegen de tijd.

De club lanceerde intussen ook een crowdfundingcampagne. Iedereen die wil kan financieel zijn steentje bijdragen aan de heropbouw van de club. Financiële stabiliteit is wat RWDM wil onder het nieuwe bestuur en daartoe zoeken ze minstens één miljoen euro.

RWDM zamelt al meer dan 125.000 euro in via crowdfunding

In minder dan vier dagen tijd is er ondertussen al zo'n 125.000 euro ingezameld. Daarmee zitten ze nog lang niet aan het doel dat ze willen behalen, maar met de steun van ondertussen al 387 supporters lijken ze wel te tonen dat er heel wat fans hun willen steunen.

Het doet wat denken aan de operatie redding van KV Mechelen in 2003. Toen zamelden de fans ook bijna drie miljoen euro in om de club te redden van de ondergang. Drijvende kracht was toen Marc Uytterhoeven, nu lijkt het nog wat wachten tot een aantal bekende supporters zich mee onder de beweging zetten om de club naar een hoger niveau te stuwen. Elke traditieclub die kan gered worden, is er eentje die gered is natuurlijk ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels
RWDM

Meer nieuws

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa Live

LIVE: Standard gaat erop en erover: weeral Ayensa

19:30
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
1
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00
Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

Live. Transfernieuws 8/8: Aberdeen haalt opvallende Belg in huis

17:45
Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben

17:30
11
Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

Minzame ex-speler KAA Gent en KV Mechelen heeft opvallende nieuwe job beet

17:00
Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

Snel opnieuw grote veranderingen aan competitieformat? "Voor 2030 ..."

16:30
'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

'Genk verrast met komst van JPL-smaakmaker'

15:30
Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

Sam Kerkhofs was bijna voorzitter van een héél andere traditieclub, dankzij … Dries Mertens

15:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard

14:30
2
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

14:00
6
Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?"

13:30
17
KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

KRC Genk ziet sterkhouders vertrekken en klopt op tafel: drie profielen op komst

13:00
1
LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

LIVE: STVV-Lommel, dit moet je weten voor de Limburgse seizoensopener

12:10
Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

Code donkerrood: 'Franse topclub klopt aan bij KAA Gent voor nog een spits'

12:30
2
Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect”

12:00
2
Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

Gianni Infantino opnieuw in het oog van de storm: vermeende minnares kreeg opvallende vertrekregeling

11:30
Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak Reactie

Emotionele avond voor Kortrijk-coach Jonckheere: verlies tegen Club wordt plots bijzaak

10:45
1
Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

Ajax wil Noa Lang als opvolger van Godts, maar reputatie blijft hem achtervolgen

11:00
Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

Union moet opnieuw de transfermarkt op na zware blessure

10:30
1
Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Interview

Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde"

09:50
3
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

10:06
13
Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af

10:00
7
Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

Schoktransfer tussen Liverpool en Barcelona: kapitein wordt verhuurd

09:20
Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

Nieuwe baas, nieuwe wetten: La Louvière-speler mag zondag niet spelen van Antoine Sibierski

09:00
12
KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

KV Mechelen heeft serieuze versterking beet: verdediger komt over van Premier League

08:30
4
Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

Anderlecht heeft er een 'karakterspeler" bij: "Ze zeiden dat we niet klaar waren"

08:00
3
Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

Dennis Praet kijkt uit naar de samenwerking met één van zijn ploegmaats in het bijzonder

07:17
Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

Scheidsrechters krijgen meer macht: dit verandert er in het nieuwe seizoen van de JPL

06:30
6
Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven" Reactie

Jonckheere niet onder de indruk van Club Brugge: "3-0 is overdreven"

06:00
1
Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk" Reactie

Ondanks nederlaag beleeft Brecht Dejaegere bijzonder familiemoment: "Dat was heel leuk"

23:26
Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

Club Brugge maakt meteen een statement en legt de druk nu al bij Union

22:39

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Cercle Brugge: 2-1 The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge lijkt opnieuw een transferklapper te hebben gedaan: “Alles wat hij deed, was perfect” Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots onthult: Standard wilde Anderlecht-aanwinst, maar Sibierski was hem te snel af stephen king stephen king over Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro Viva Charleroi Viva Charleroi over Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge boezemt angst in: "Dat is toch de schrik van alle andere clubs?" JaKu JaKu over Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht haalt hard uit met jeugdproduct Standard ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hans Vanaken lyrisch over nieuwe sterkhouder van Club Brugge: "Een serieuze meerwaarde" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved