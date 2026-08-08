Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas
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RWDM is gered, leve RWDM! De Brusselse traditieclub maakte vorig weekend bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub. Ondertussen zijn er grootse plannen en de fans doen ook een flinke duit in het zakje - letterlijk.
RWDM haalt opnieuw een speler in huis
Het is RWDM ondertussen ook helemaal menens. Ze hebben ondertussen alweer een nieuwe deal weten te sluiten met een nieuwe speler. De club uit Molenbeek heeft zich eerder al verzekerd van de komst van Jonas Vinck (Lokeren), Sada Diallo (Knokke) en Ridwane M'Barki (Patro Eisden), en verwelkomde ook Théo Defourny terug, die overkomt van Charleroi.
Deze zaterdag trok Redouan Belkaious het rode shirt van de club aan. De aanvallende middenvelder, die zijn opleiding genoot bij Montpellier HSC, komt over van FC Albères Argeles – actief in de Franse Nationale 3, het zesde niveau in Frankrijk waar hij vorig seizoen 25 wedstrijden speelde.
RWDM is gered, leve RWDM! De Brusselse traditieclub maakte vorig weekend bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub. Ondertussen zijn er grootse plannen en de fans doen ook een flinke duit in het zakje - letterlijk.
RWDM heeft op het nippertje een nieuwe toekomst gevonden. De Brusselse club maakte vorig weekend officieel bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub.
Daarmee kwam er (voorlopig) een einde aan maanden van onzekerheid en een dreigende verdwijning van de club. De voorbije jaren waren niet de makkelijkste voor de traditieclub, inclusief de degradatie naar het amateurniveau.
RWDM wil werken aan de toekomst
De club is ondertussen volop bezig met versterkingen in huis te halen, om op die manier er ook meteen te staan in de Eerste Amateurklasse. De competitie begint binnen twee weken, dus het wordt sowieso een strijd tegen de tijd.
De club lanceerde intussen ook een crowdfundingcampagne. Iedereen die wil kan financieel zijn steentje bijdragen aan de heropbouw van de club. Financiële stabiliteit is wat RWDM wil onder het nieuwe bestuur en daartoe zoeken ze minstens één miljoen euro.
RWDM zamelt al meer dan 125.000 euro in via crowdfunding
In minder dan vier dagen tijd is er ondertussen al zo'n 125.000 euro ingezameld. Daarmee zitten ze nog lang niet aan het doel dat ze willen behalen, maar met de steun van ondertussen al 387 supporters lijken ze wel te tonen dat er heel wat fans hun willen steunen.
Het doet wat denken aan de operatie redding van KV Mechelen in 2003. Toen zamelden de fans ook bijna drie miljoen euro in om de club te redden van de ondergang. Drijvende kracht was toen Marc Uytterhoeven, nu lijkt het nog wat wachten tot een aantal bekende supporters zich mee onder de beweging zetten om de club naar een hoger niveau te stuwen. Elke traditieclub die kan gered worden, is er eentje die gered is natuurlijk ...
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