Opvallend plan van Brusselse traditieclub slaat aan: al meer dan 125.000 euro in de clubkas



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! RWDM is gered, leve RWDM! De Brusselse traditieclub maakte vorig weekend bekend dat Thierry Dailly de aandelen opnieuw overneemt en opnieuw de enige eigenaar wordt van de traditieclub. Ondertussen zijn er grootse plannen en de fans doen ook een flinke duit in het zakje - letterlijk.



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