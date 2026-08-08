🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 13 reacties
🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend
Foto: © photonews
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De komst van Jan Virgili naar Club Brugge lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Spaanse flankaanvaller werd vrijdagavond gespot in het centrum van Brugge, waar een oplettende supporter hem herkende op een bootje op de Brugse grachten.

Johan Walckiers

Jan Virgili officieel van Club Brugge

Club Brugge heeft de komst van Jan Virgili helemaal afgerond. De 20-jarige Spaanse flankaanvaller maakt de overstap van Mallorca naar de landskampioen, dat de afkoopsom van 12 miljoen euro betaalt.

Virgili was de voorbije dagen al in Brugge gespot en doorliep intussen de laatste formaliteiten. De transfer is nu definitief rond. De Spaanse belofteninternational heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2031.

Met zijn snelheid, dribbelvermogen en offensieve kwaliteiten moet Virgili Club Brugge extra wapens op de flank bezorgen. Blauw-zwart haalt daarmee een van de Spaanse talenten met een interessant groeipotentieel in huis.

 

 

Johan Walckiers

Bob Madou bevestigt transfer

CEO Bob Madou heeft  tijdens de match Club Brugge-Kortrijk bij DAZN bevestigd dat Virgili de volgende officiële aankondiging wordt. Hij kon er ook niet meer onderuit nadat hij was opgemerkt in een bootje op de Brugse Grachten. “Als hij in een bootje zat, dan zijn we ver. Neen, we zijn nog niet rond, maar we zijn ver. We zijn zo ver dat ik ervan uitga dat hij Brugge niet meer verlaat.”

De komst van Jan Virgili naar Club Brugge lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Spaanse flankaanvaller werd vrijdagavond gespot in het centrum van Brugge, waar een oplettende supporter hem herkende op een bootje op de Brugse grachten.

Alles wijst erop dat Blauw-Zwart binnenkort de komst van zijn nieuwste offensieve versterking officieel zal aankondigen. De 20-jarige Spanjaard lijkt zich al volop voor te bereiden op zijn nieuwe avontuur bij de Belgische landskampioen. De kans is groot dat zijn aanwezigheid in de West-Vlaamse hoofdstad deel uitmaakt van de voorbereidingen voor de officiële aankondiging van Club Brugge.

Virgili gaat de overstap maken van RCD Mallorca naar Jan Breydel. Club Brugge betaalt daarbij zijn contractuele afkoopsom van 12 miljoen euro  om het Spaanse toptalent naar België te halen.

Spanjaard moet extra wapen worden voor Club Brugge

Met Virgili haalt Club Brugge opnieuw een jonge speler met veel groeipotentieel in huis. De Spaanse belofteninternational staat bekend om zijn snelheid, technische kwaliteiten en uitstekende dribbelvermogen. Vooral in situaties waarin hij één-tegen-één komt, kan hij een verschil maken.

 

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Dat profiel past perfect bij de manier waarop Club Brugge de voorbije jaren voetbalde. Blauw-Zwart zoekt vaak naar spelers die in kleine ruimtes het verschil kunnen maken tegen defensieve blokken in de Jupiler Pro League, maar die ook gevaarlijk zijn wanneer er ruimte ontstaat in de omschakeling.

Net dat laatste was de voorbije seizoenen één van de grootste wapens van Club Brugge op het Europese toneel. De Bruggelingen wisten met hun snelheid en directe spel verschillende topclubs pijn te doen in de Champions League. Virgili moet daar een extra dimensie aan toevoegen.

Mogelijk meteen aanwezig tegen KV Kortrijk

De kans bestaat dat Virgili vrijdag al kennismaakt met zijn nieuwe omgeving tijdens de competitieopener tegen KV Kortrijk. Hoewel hij nog niet officieel als Club-speler is voorgesteld, zou hij de wedstrijd mogelijk vanuit de tribune volgen.

Voor Club Brugge is de komst van Virgili opnieuw een signaal dat de club blijft inzetten op jonge talentvolle spelers met een hoge marktwaarde.

13 reacties
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