🎥 OFFICIEEL: Club Brugge maakt nieuwe toptransfer bekend

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De komst van Jan Virgili naar Club Brugge lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Spaanse flankaanvaller werd vrijdagavond gespot in het centrum van Brugge, waar een oplettende supporter hem herkende op een bootje op de Brugse grachten.