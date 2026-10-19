Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

De uitschakeling tegen Beerschot is hard aangekomen bij Anderlecht. De Brusselaars wilden dit seizoen de Croky Cup winnen, maar liggen er al in de eerste ronde uit. Ludwig Augustinsson stak na afloop zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. De Zweed gelooft nog in de ploeg en in trainer Vítor Bruno, maar beseft dat paars-wit dringend resultaten nodig heeft. “We hebben niet veel tijd meer”, waarschuwde hij.

“Je ziet het aan mijn gezicht. Iedereen in de kleedkamer voelt hetzelfde. We zijn op dit moment echt dood”, vertelde Augustinsson na de nederlaag. “We hadden grote ambities voor deze wedstrijd. We wilden dit jaar de beker winnen, zeker omdat we er vorig seizoen dicht bij waren. Het is echt een schande dat we er in de eerste ronde uitgaan.”

Toch vond de linksback niet dat Anderlecht verdiend verloor. Paars-wit kreeg volgens hem voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. “We hebben veel mogelijkheden gehad, maar de bal gaat er niet in. Ik denk dat zij bij hun eerste doelpunt wat geluk hadden.”

Ook over de tweede treffer van Beerschot had Augustinsson zijn bedenkingen. Hij had de fase zelf niet goed gezien, maar kreeg naar eigen zeggen van ploegmaats te horen dat er een fout aan voorafging. “Dan zou het 1-1 geweest zijn en hadden we nog kansen gehad. Dat zou een heel ander verhaal zijn geweest.” De Zweed baalde ook van de rode kaart voor Ali Maamar, al wilde hij zijn jonge ploegmaat niet afvallen.

Augustinsson blijft geloven in Vítor Bruno

De uitschakeling volgt op de Europese nederlaag tegen Dinamo Zagreb. Augustinsson beseft dat de resultaten voor onrust kunnen zorgen, maar vraagt om niet uit elkaar te vallen. “We moeten samen blijven. We hebben een goede groep en we zullen terugkomen.”

Hij wees erop dat Anderlecht in de zomer tien nieuwe spelers aantrok en dus nog in ontwikkeling is. “Natuurlijk is nog niet alles op zijn plaats gevallen. Ik denk dat we zeker beter zullen worden, want we hebben een heel goede coach. Hij is tactisch heel sterk en zal ons verbeteren.”



Lees ook... Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"›

Niet veel tijd meer om beter te worden

Tegelijk erkent Augustinsson dat de huidige situatie niet goed genoeg is. “Op dit moment loopt het niet zoals we willen. In Zagreb verdienden we volgens mij minstens een punt en nu zit het ons opnieuw wat tegen. Maar we moeten blijven werken.”

De komende wedstrijden worden cruciaal. Anderlecht trekt naar Jagiellonia Bialystok voor zijn derde Europese opdracht en speelt daarna tegen AA Gent. “Het is oktober en we moeten beginnen te winnen in de Europa League. We hebben daar grote ambities, net zoals in de competitie.”

Augustinsson wil niet te ver vooruitkijken, maar weet dat de druk alleen zal toenemen als ook de volgende resultaten tegenvallen. “We weten dat we beter kunnen. We weten dat we groeien en ik denk dat we dat in de komende periode zullen laten zien.”