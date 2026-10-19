Reactie Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Antwerpen
| Reageer
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno
Foto: © photonews

De uitschakeling tegen Beerschot is hard aangekomen bij Anderlecht. De Brusselaars wilden dit seizoen de Croky Cup winnen, maar liggen er al in de eerste ronde uit. Ludwig Augustinsson stak na afloop zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. De Zweed gelooft nog in de ploeg en in trainer Vítor Bruno, maar beseft dat paars-wit dringend resultaten nodig heeft. “We hebben niet veel tijd meer”, waarschuwde hij.

“Je ziet het aan mijn gezicht. Iedereen in de kleedkamer voelt hetzelfde. We zijn op dit moment echt dood”, vertelde Augustinsson na de nederlaag. “We hadden grote ambities voor deze wedstrijd. We wilden dit jaar de beker winnen, zeker omdat we er vorig seizoen dicht bij waren. Het is echt een schande dat we er in de eerste ronde uitgaan.”

Toch vond de linksback niet dat Anderlecht verdiend verloor. Paars-wit kreeg volgens hem voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. “We hebben veel mogelijkheden gehad, maar de bal gaat er niet in. Ik denk dat zij bij hun eerste doelpunt wat geluk hadden.”

Ook over de tweede treffer van Beerschot had Augustinsson zijn bedenkingen. Hij had de fase zelf niet goed gezien, maar kreeg naar eigen zeggen van ploegmaats te horen dat er een fout aan voorafging. “Dan zou het 1-1 geweest zijn en hadden we nog kansen gehad. Dat zou een heel ander verhaal zijn geweest.” De Zweed baalde ook van de rode kaart voor Ali Maamar, al wilde hij zijn jonge ploegmaat niet afvallen.

Augustinsson blijft geloven in Vítor Bruno

De uitschakeling volgt op de Europese nederlaag tegen Dinamo Zagreb. Augustinsson beseft dat de resultaten voor onrust kunnen zorgen, maar vraagt om niet uit elkaar te vallen. “We moeten samen blijven. We hebben een goede groep en we zullen terugkomen.”

Hij wees erop dat Anderlecht in de zomer tien nieuwe spelers aantrok en dus nog in ontwikkeling is. “Natuurlijk is nog niet alles op zijn plaats gevallen. Ik denk dat we zeker beter zullen worden, want we hebben een heel goede coach. Hij is tactisch heel sterk en zal ons verbeteren.”

Lees ook... Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

Niet veel tijd meer om beter te worden

Tegelijk erkent Augustinsson dat de huidige situatie niet goed genoeg is. “Op dit moment loopt het niet zoals we willen. In Zagreb verdienden we volgens mij minstens een punt en nu zit het ons opnieuw wat tegen. Maar we moeten blijven werken.”

De komende wedstrijden worden cruciaal. Anderlecht trekt naar Jagiellonia Bialystok voor zijn derde Europese opdracht en speelt daarna tegen AA Gent. “Het is oktober en we moeten beginnen te winnen in de Europa League. We hebben daar grote ambities, net zoals in de competitie.”

Augustinsson wil niet te ver vooruitkijken, maar weet dat de druk alleen zal toenemen als ook de volgende resultaten tegenvallen. “We weten dat we beter kunnen. We weten dat we groeien en ik denk dat we dat in de komende periode zullen laten zien.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
K Beerschot VA

Meer nieuws

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
2
Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" Reactie

Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

22:10
1
Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Reactie

Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

21:30
20
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

19:57
Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

19:00
7
Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

18:10
3
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30
LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

23:30
1
Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

23:00
Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Analyse

Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

22:35
4
STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

21:50
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

20:30
7
Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

21:10
8
🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

21:00
1
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
1
Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

18:30
3
Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 25/10 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Stigo12 Stigo12 over Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Stigo12 Stigo12 over Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea Stigo12 Stigo12 over 🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo Stigo12 Stigo12 over Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans Stigo12 Stigo12 over Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" André Coenen André Coenen over Opvallende terugkeer: Standard-speler maakt na bijna zeven jaar opnieuw minuten op Sclessin Stigo12 Stigo12 over Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst Jolige Joep Jolige Joep over K Beerschot VA - Anderlecht: 2-1 André Coenen André Coenen over Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved