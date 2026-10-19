Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie
Foto: © photonews
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KV Mechelen beleefde nog geen lekker seizoen tot dusver. Vorig jaar grepen ze nipt naast Europees voetbal, maar dit seizoen moeten ze voorlopig strijden tegen degradatie en om de rode lantaarn te vermijden. Ondertussen zijn ze wel een ronde verder in de Beker van België.

Achter de Kazerne begon KV Mechelen nochtans bijzonder slecht aan zijn bekeropdracht. Eupen, dat een niveau lager uitkomt, had amper vijf minuten nodig om voor de eerste verrassing van de middag te zorgen. Igor Plastun opende de score en zette de thuisploeg zo meteen onder druk.

Daarna ging Malinwa er echter vlot op en over en uiteindelijk werd zelfs nog met 5-1 gewonnen. En zo mogen De Kakkers naar de achtste finales, waarin ze naar Rochefort zullen trekken voor een duel met het team dat KAA Gent wist uit te schakelen.

KV Mechelen zet stap in de Beker van België

De kwartfinale lonkt op die manier voor Malinwa, nu al. Na de zege tegen Eupen wisten ze nog niet tegen wie ze gingen geloot worden, maar ook toen was er bij onder meer Myron Van Brederode al het nodige vertrouwen in een goede afloop.

"Weet je: de competitie kunnen we niet winnen. De beker wel", aldus Van Brederode in een gesprek met Het Laatste Nieuws na de wedstrijd tegen KAS Eupen. Al is de competitie natuurlijk wel nog steeds minstens zo belangrijk.

Competitie blijft heel belangrijk


Aankomend weekend is er een kraker tegen KV Kortrijk, een andere staartploeg. "We gaan niet bij de laatste twee eindigen. Dat kan ik je beloven", is de spits duidelijk. Een overwinning tegen De Kerels zou hen daartoe meteen op weg kunnen zetten.

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