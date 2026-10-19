Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening
Foto: © photonews
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In de Beker van België is het belangrijkste natuurlijk doorgaan. Wat dat betreft heeft Royal Antwerp FC gedaan wat het moest doen tegen amateurclub Heist. Maar daarmee is ook wel meteen veel, zo niet alles gezegd. Want goed was het allerminst.

Na heel wat verliespartijen in de Jupiler Pro League was het aan Antwerp om in de Beker van België tegen Heist de rug te rechten en uit te pakken met een knappe overwinning om toch opnieuw het nodige vertrouwen te tanken.

Tegen Heist zou de overwinning pakken lukken, maar daarmee is alles jammer genoeg wel gezegd. Het voetbal? Neen, dat was onvoldoende. En de amateurclub uit Heist-op-den-Berg legde ook de pijnpunten van The Great Old nog eens treffend bloot.

Compper blijft héél positief namens Antwerp

Coach Compper wilde de goede dingen benadrukken: een overwinning, een clean sheet en het feit dat ze weinig weggaven tegen Heist. Al had het zeker ook anders kunnen lopen en dan was het mogelijk einde verhaal voor de coach.

Rein Van Helden was minder positief en dat was treffend over hoe zelfs de spelers denken over een nieuwe knoert van een wedstrijd. En dat het beter zal moeten om in de competitie punten te pakken, dat beseft ook iedereen.

De pijnpunten blootgelegd door Heist

"We moeten niet belachelijk doen: het was de voorbije competitiewedstrijden niet goed genoeg. Ook nu tegen Heist was het een moeilijke match, maar we hebben ons wel gesmeten. Dat moeten we onthouden. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we genoeg kwaliteiten hebben om ook in de competitie recht te veren", klinkt het in Het laatste Nieuws.

In de competitie wacht Charleroi, in de achtste finales van de Beker van België begin december is OH Leuven de volgende tegenstander. Kunnen ze bij The Great Old de rug rechten en tegen dan competitiever zijn? Dat valt nog af te wachten.

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