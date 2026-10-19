Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"
Foto: © photonews

Een van de grootste verrassingen van de Beker van België was de uitschakeling van RSC Anderlecht op bezoek bij Beerschot. Hoewel? Vooraf kon iedereen misschien wel al raden dat het geen makkelijke zondagavond zou gaan worden voor paars-wit. Een team dat moeilijkheden heeft tegen Cercle Brugge en verliest van Dinamo Zagreb kan ook tegen Beerschot in de problemen komen.

Het hing een beetje in de lijn der verwachtingen dat RSC Anderlecht een moeilijke avond zou gaan beleven bij Beerschot, de co-leider in de Challenger Pro League. En de wedstrijd zelf bevestigde alleen maar wat iedereen wist.

Philippe Albert voorspelde een zeer lastige wedstrijd voor Anderlecht

"Al sinds de loting was het duidelijk dat dit een erg lastige wedstrijd zou worden voor Anderlecht", merkte Philippe Albert op bij RTBF Actus. "Wat we vandaag hebben gezien, is ronduit jammer. Ik zag geen enkele gedrevenheid, geen creativiteit en niet de juiste mentaliteit om hier een resultaat te boeken."

"Als je de nodige instelling mist om in een stadion als dit te spelen – met supporters die altijd onvoorwaardelijk achter hun ploeg staan ​​– dan wordt het erg moeilijk om aan het langste eind te trekken", besefte ook de gewezen Rode Duivel.

Rotatiepolitiek van Vitor Bruno werkt niet

Frédéric Waseige wees op zijn beurt vooral op een gebrek aan persoonlijkheid. "Wanneer je in een hogere divisie speelt, is het tempo doorslaggevend. Het ontbrak aan samenhang en gezamenlijke ervaring. Ik zet grote vraagtekens bij dat hele 'rotatiebeleid'. Men moet stoppen met het constant wisselen van de opstelling."

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"Als club als Anderlecht – zeker wanneer je zoveel nieuwe spelers aantrekt – moet je in staat zijn om in drie verschillende competities uit te komen en daarbij een redelijk constant prestatieniveau te behouden. En vandaag was dat niveau er simpelweg niet."

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