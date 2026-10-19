Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Veel verrassingen leverde de Beker van België niet op in de zestiende finales. Uiteindelijk waren er op zondag wel twee flinke stunts te noteren met de uitschakeling van KAA Gent en RSC Anderlecht. En zo blijft het natuurlijk wel de Croky Cup. Waar lag het aan dat de teams zich lieten ringeloren?

KAA Gent liet zich ringeloren op bezoek bij Rochefort, een Waalse amateurclub. Dat hoort nu eenmaal bij de Beker, dat er toch wat verrassingen zijn. En bij een 1-3 voorsprong had niemand het nog zien foutlopen, durven we gokken.

Verrassingen in de Beker van België horen erbij

"Verrassingen in de Beker zijn niet uitgesloten. Ook al gebeurt het nu minder, omdat het een geleide loting was. Dus de onderlinge confrontaties tussen eersteklassers waren beperkt. Alleen Sint-Truiden schakelde Lommel uit", opende Tom Boudeweel zijn analyse bij Sporza.

Veel eersteklassers speelden thuis op eigen terrein, dan dalen ook de kansen voor de kleinere ploegen. Die verkopen hun thuisvoordeel zelfs, omdat dat financieel aantrekkelijker is." Toch zou voor KAA Gent een team als Rochefort nooit een probleem mogen opleveren.

Een blamage voor KAA Gent

Tom Boudeweel vond het bovendien ook heel vreemd dat coach Rik De Mil na de verlengingen niet bijstuurde. Met Davy Roef heeft KAA Gent een echte penaltystopper in de rangen, maar Peersman mocht gewoon in doel blijven staan.

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"En dan is het opvallend dat Rik De Mil niet Davy Roef heeft ingebracht voor de strafschoppen, want Roef is een specialist in het stoppen van penalty's. Dus gegokt en verloren door de trainer, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk pijnlijk, zo’n uitschakeling, een blamage eigenlijk. En natuurlijk had Gent gehoopt om nog lang mee te gaan in de beker. Maar het is ook niet meer dan dat."