🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Julien Duranville stond zondag pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap bij Olympique Lyon. De Belgische winger drukte meteen zijn stempel tegen Nice, al levert zijn actie hem geen officiële assist op. Toch lijkt hij eindelijk op weg naar mooie tijden.

Julien Duranville heeft zich opnieuw laten opmerken bij Olympique Lyon. De 20-jarige Belg kreeg zondag tegen OGC Nice zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 sinds de openingsspeeldag en speelde een bepalende rol bij de gelijkmaker.

De flankaanvaller had sinds augustus geen minuten meer gemaakt voor Lyon. Blessureleed bleef hem parten spelen, waarna coach Paulo Fonseca bewust geduldig bleef met zijn terugkeer. Tijdens de voorbije interlandbreak werkte Duranville intensief aan zijn conditie, met een nieuwe kans in de basis als gevolg.

Geen assist, wel een beslissende tussenkomst

Tegen Nice pakte Duranville die mogelijkheid met beide handen vast. Zijn schot werd nog moeizaam gekeerd door doelman Yehvann Diouf, maar Pavel Sulc was goed gevolgd om de rebound binnen te werken. In de officiële statistieken verschijnt er geen assist achter de naam van de Belg, maar zijn aandeel in de treffer was onmiskenbaar.

Niakhaté ziet een gretige Duranville

Na afloop kreeg Duranville lof van ploegmaat Moussa Niakhaté. De Senegalese international wees daarbij niet alleen op de kwaliteit van de jonge Rode Duivel, maar ook op zijn ingesteldheid na een lange periode zonder wedstrijden.

"Ik wil het over Julien Duranville hebben. Hij had al een tijd niet gespeeld en kampte met blessures. Ik heb enorm veel genegenheid voor die jongen en we weten allemaal dat hij talent heeft", vertelde Niakhaté aan OL Play.

"De wedstrijd die hij vandaag speelt, is fenomenaal. In zulke omstandigheden is het niet eenvoudig voor een jonge speler. Hij weerspiegelt deze ploeg: een heel goede, vriendelijke jongen die wil werken en zich wil geven voor de club. Hij heeft vandaag een uitstekende match gespeeld."

Nu vooral ritme opbouwen

Voor Duranville wordt de volgende opdracht nu duidelijk: beschikbaar blijven en wedstrijden aan elkaar rijgen. Over zijn technische kwaliteiten bestond nooit twijfel, maar sinds het begin van zijn profcarrière werd zijn ontwikkeling te vaak afgeremd door fysieke problemen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Nice
Lyon
Julien Duranville

Meer nieuws

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

10:00
Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

09:40
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

09:20
'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

08:40
2
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

08:20
Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

08:00
4
Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

07:40
2
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Reactie

Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

07:00
4
AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

07:20
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
6
LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

23:30
1
Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

23:00
1
Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Analyse

Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

22:35
4
Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" Reactie

Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

22:10
1
Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Reactie

Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

21:30
22
STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

21:50
Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

21:10
11
🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

21:00
1
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

20:30
8
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

19:57
Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

18:30
3
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
1
Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

19:00
8
Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

18:10
3
Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

18:00
Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal Reactie

Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal

17:15
2
Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

17:30
🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

17:00
8
Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

16:19
18
Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

15:32
KV Kortrijk blijft ingrijpen: opnieuw twee opvallende wijzigingen

KV Kortrijk blijft ingrijpen: opnieuw twee opvallende wijzigingen

15:00
Bayern en Kompany drijven Bundesliga-club tot wanhoop: "Een compleet falen op alle vlakken"

Bayern en Kompany drijven Bundesliga-club tot wanhoop: "Een compleet falen op alle vlakken"

14:30
Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea

Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea

13:45
1
Twee Rode Duivels op kop in de Ligue 1

Twee Rode Duivels op kop in de Ligue 1

12:30
Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden

Ex-JPL-spits doet monden openvallen in Nederland: zes doelpunten in vier wedstrijden

13:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 7
Le Mans Le Mans 0-3 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-3 PSG PSG
Troyes Troyes 1-3 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 1-1 Stade Brestois Stade Brestois
Angers Angers 2-5 Marseille Marseille
Paris FC Paris FC 4-3 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 1-3 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 1-0 Monaco Monaco
Lyon Lyon 2-1 Nice Nice

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" OH boy OH boy over Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op Borak Borak over Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno azizi azizi over Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie Impala Impala over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening Eldonte Eldonte over 'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie' Stigo12 Stigo12 over 🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie wolfskin wolfskin over Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig" Jos Het Ei Jos Het Ei over K Beerschot VA - Anderlecht: 2-1 de zwerte maan de zwerte maan over 🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved