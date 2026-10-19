🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

Julien Duranville stond zondag pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap bij Olympique Lyon. De Belgische winger drukte meteen zijn stempel tegen Nice, al levert zijn actie hem geen officiële assist op. Toch lijkt hij eindelijk op weg naar mooie tijden.

Julien Duranville heeft zich opnieuw laten opmerken bij Olympique Lyon. De 20-jarige Belg kreeg zondag tegen OGC Nice zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 sinds de openingsspeeldag en speelde een bepalende rol bij de gelijkmaker.

De flankaanvaller had sinds augustus geen minuten meer gemaakt voor Lyon. Blessureleed bleef hem parten spelen, waarna coach Paulo Fonseca bewust geduldig bleef met zijn terugkeer. Tijdens de voorbije interlandbreak werkte Duranville intensief aan zijn conditie, met een nieuwe kans in de basis als gevolg.

Geen assist, wel een beslissende tussenkomst

Tegen Nice pakte Duranville die mogelijkheid met beide handen vast. Zijn schot werd nog moeizaam gekeerd door doelman Yehvann Diouf, maar Pavel Sulc was goed gevolgd om de rebound binnen te werken. In de officiële statistieken verschijnt er geen assist achter de naam van de Belg, maar zijn aandeel in de treffer was onmiskenbaar.

Le but de l'égalisation ! 🔴🔵 Notre attaquant @sulcik_10 suit la frappe de Julien Duranville, repoussée une première fois par le gardien Niçois ! https://t.co/1QbiWZKYvD — Olympique Lyonnais (@OL) October 18, 2026

Niakhaté ziet een gretige Duranville

Na afloop kreeg Duranville lof van ploegmaat Moussa Niakhaté. De Senegalese international wees daarbij niet alleen op de kwaliteit van de jonge Rode Duivel, maar ook op zijn ingesteldheid na een lange periode zonder wedstrijden.





"Ik wil het over Julien Duranville hebben. Hij had al een tijd niet gespeeld en kampte met blessures. Ik heb enorm veel genegenheid voor die jongen en we weten allemaal dat hij talent heeft", vertelde Niakhaté aan OL Play.

"De wedstrijd die hij vandaag speelt, is fenomenaal. In zulke omstandigheden is het niet eenvoudig voor een jonge speler. Hij weerspiegelt deze ploeg: een heel goede, vriendelijke jongen die wil werken en zich wil geven voor de club. Hij heeft vandaag een uitstekende match gespeeld."

Nu vooral ritme opbouwen

Voor Duranville wordt de volgende opdracht nu duidelijk: beschikbaar blijven en wedstrijden aan elkaar rijgen. Over zijn technische kwaliteiten bestond nooit twijfel, maar sinds het begin van zijn profcarrière werd zijn ontwikkeling te vaak afgeremd door fysieke problemen.