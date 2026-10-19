🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege
Foto: © photonews

Real Madrid heeft zondag zonder veel moeite afgerekend met Sevilla. Kylian Mbappé nam twee doelpunten voor zijn rekening, waaronder een heerlijke individuele actie die nu al tot de fraaiste La Liga-goals van het seizoen behoort.

Real Madrid heeft op de negende speeldag in La Liga overtuigend gewonnen van Sevilla, dat als zesde aan de wedstrijd begon. De Koninklijke haalde het met 4-1 dankzij goals van Arda Güler, tweemaal Kylian Mbappé en Yann Diomandé.

Mbappé pakt uit met schitterende solo

Het hoogtepunt van de avond volgde in de 37e minuut. Mbappé verdubbelde de Madrileense voorsprong na een klasseflits. De Fransman controleerde de bal met een fraaie, gerichte aanname in Bergkamp-stijl, schakelde vervolgens bliksemsnel door en omspeelde Sevilla-doelman Vlachodimos voor hij koel afrondde.

Thibaut Courtois stond zoals verwacht onder de lat bij Real Madrid. De Rode Duivel kende een rustige avond, al moest hij tien minuten voor tijd toch nog een bal uit zijn netten vissen na een doelpunt van Manu Bueno. Twee minuten later legde Diomandé de eindstand vast op 4-1.

Real blijft in het spoor van Atlético

Dankzij de zege blijft Real Madrid aansluiten bij stadsrivaal Atlético, dat op de tweede plaats één punt meer telt. FC Barcelona is voorlopig de duidelijke leider in La Liga, met een voorsprong van zes punten op De Koninklijke.

Mbappé blijft intussen aan een indrukwekkend tempo scoren. De aanvaller zit na negen competitiewedstrijden aan negen goals en trof ook al tweemaal raak in twee duels in de Champions League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sevilla
Real Madrid
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 9
Deportivo Deportivo 1-1 Levante Levante
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Villarreal Villarreal 0-0 Elche CF Elche CF
Real Betis Real Betis 2-5 Barcelona Barcelona
Valencia CF Valencia CF 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 2-0 Racing Santander Racing Santander
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Alaves Alaves
Malaga Malaga 2-5 Real Sociedad Real Sociedad
Real Madrid Real Madrid 4-1 Sevilla Sevilla
Getafe Getafe 21:00 Rayo Vallecano Rayo Vallecano

Nieuwste reacties

Goro Goro over Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Goro Goro over Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie JBond JBond over K Beerschot VA - Anderlecht: 2-1 Bemmer Bemmer over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening Wesl Wesl over Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië Stigo12 Stigo12 over Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Venom#13 Venom#13 over Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op Stigo12 Stigo12 over Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Stigo12 Stigo12 over Wat een timing: Mike Penders krijgt gouden kans bij Chelsea Stigo12 Stigo12 over 🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved