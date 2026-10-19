🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

Real Madrid heeft zondag zonder veel moeite afgerekend met Sevilla. Kylian Mbappé nam twee doelpunten voor zijn rekening, waaronder een heerlijke individuele actie die nu al tot de fraaiste La Liga-goals van het seizoen behoort.

Real Madrid heeft op de negende speeldag in La Liga overtuigend gewonnen van Sevilla, dat als zesde aan de wedstrijd begon. De Koninklijke haalde het met 4-1 dankzij goals van Arda Güler, tweemaal Kylian Mbappé en Yann Diomandé.

Mbappé pakt uit met schitterende solo

Het hoogtepunt van de avond volgde in de 37e minuut. Mbappé verdubbelde de Madrileense voorsprong na een klasseflits. De Fransman controleerde de bal met een fraaie, gerichte aanname in Bergkamp-stijl, schakelde vervolgens bliksemsnel door en omspeelde Sevilla-doelman Vlachodimos voor hij koel afrondde.

LE BUUUT LÉGENDAIRE DE KYLIAN MBAPPÉ C’EST QUOI CETTE FOLIE 🤯🤩🤍 https://t.co/lR6yZBNlvm — Kenpachi (@Kenpachi1070) October 18, 2026

Thibaut Courtois stond zoals verwacht onder de lat bij Real Madrid. De Rode Duivel kende een rustige avond, al moest hij tien minuten voor tijd toch nog een bal uit zijn netten vissen na een doelpunt van Manu Bueno. Twee minuten later legde Diomandé de eindstand vast op 4-1.

Real blijft in het spoor van Atlético

Dankzij de zege blijft Real Madrid aansluiten bij stadsrivaal Atlético, dat op de tweede plaats één punt meer telt. FC Barcelona is voorlopig de duidelijke leider in La Liga, met een voorsprong van zes punten op De Koninklijke.





Mbappé blijft intussen aan een indrukwekkend tempo scoren. De aanvaller zit na negen competitiewedstrijden aan negen goals en trof ook al tweemaal raak in twee duels in de Champions League.