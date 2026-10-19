AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

KAA Gent was dit seizoen nog ongeslagen, maar liep nu toch tegen een eerste nederlaag aan. En uitgerekend die uitschuiver kost de Buffalo's meteen een doelstelling: in de zestiende finales van de Beker van België werd het uitgeschakeld.

Elke ploeg loopt vroeg of laat wel eens tegen een nederlaag aan. Maar de uitschakeling van KAA Gent bij Union Rochefortoise is zonder twijfel de grootste verrassing van de zestiende finales van de Beker van België. De club uit de D1 ACFF, het derde niveau in het Belgische voetbal, hield de Buffalo's uit het toernooi.

Gezien de sterke competitiestart van AA Gent kwam die nederlaag bijzonder hard aan. De ploeg van Rik De Mil was nog ongeslagen en stond stevig aan de leiding. Alleen een thuisuitschakeling van Union SG tegen Nijlen zou wellicht nog meer wenkbrauwen hebben doen fronsen. Bij Gent was de ontgoocheling dan ook groot.

Ongewone fouten en gemiste kansen

"We hebben fouten gemaakt die heel ongewoon zijn voor ons", gaf De Mil toe bij Het Laatste Nieuws. "Op zich beginnen we goed aan de wedstrijd, maar de efficiëntie was het probleem. We hadden al heel vroeg moeten scoren. Daarna krijgen we een tegendoelpunt, maar we reageren goed en bij de rust staat het 1-1."

Na de pauze ontspoorde de wedstrijd helemaal. AA Gent scoorde twee keer, maar liet Rochefort telkens opnieuw in de partij komen. "We maken twee doelpunten, maar daarna maken we fouten waardoor zij terug in de wedstrijd geraken", analyseerde De Mil.

De Mil betwist strafschopfase

De coach had ook bedenkingen bij het derde doelpunt van de thuisploeg. De nederlaag maakt een einde aan de ongeslagen reeks die AA Gent sinds de start van het seizoen had opgebouwd. De Buffalo's verloren nog niet in de competitie en wonnen ook hun eerste wedstrijd in de Conference League.



Lees ook... 🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment›

"We zijn niet echt bezig met die reeks. Het was duidelijk dat die ooit zou stoppen. Maar vandaag zijn we ongelooflijk ontgoocheld, want we hadden moeten doorgaan. Dit doet enorm veel pijn", besloot De Mil. Een verliespartij in Braga komende donderdag, of puntenverlies in de competitie, had Gent misschien makkelijker kunnen verteren. In de competitie kunnen verloren punten nog worden rechtgezet. De Beker van België was nochtans een uitgesproken doelstelling, maar die prijs is nu al buiten bereik.