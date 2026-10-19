Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

Adriano Bertaccini leek bij Anderlecht steeds verder uit beeld te verdwijnen, maar na de bekeruitschakeling tegen Beerschot kwam Vítor Bruno plots met opvallend positieve woorden over de aanvaller. De Portugese trainer gaf zelfs toe dat zijn spits misschien meer speelminuten verdient. Dat klinkt opmerkelijk, want Bruno leek eerder niet overtuigd van Bertaccini als diepe spits.

De speler die lange tijd moeilijk in zijn plannen paste, dwingt zijn coach nu blijkbaar toch tot nadenken. Hij scoorde tegen Cercle en tegen Beerschot en brengt telkens zijn gekende energie. Wij vonden dus dat het tijd was om te vragen of Bruno intussen van gedachten veranderd was.

“Misschien verdient hij wel meer minuten”, gaf Bruno toe na de uitschakeling op het Kiel. “Als hij één minuut krijgt, doet hij hetzelfde als hij 15 minuten krijgt. Misschien moet ik op een andere manier denken. Hij geeft me signalen dat hij meer speeltijd verdient.”

Dat is een opvallende erkenning. Bertaccini moest het de voorbije periode geregeld met een beperkte of zelfs geen rol stellen en kreeg niet bepaald het gevoel dat hij bovenaan de pikorde stond. De aanvaller moest zich tevredenstellen met korte invalbeurten, terwijl het voor een spits net belangrijk is om ritme en vertrouwen op te bouwen. Dat hij ondanks die beperkte kansen toch indruk maakt op zijn trainer, lijkt nu stilaan door te wegen.

Van twijfel over zijn positie naar lof voor zijn mentaliteit

De uitspraken zijn vooral interessant omdat Bruno eerder twijfels leek te hebben bij Bertaccini als centrumspits. De trainer zag hem niet zonder meer als de klassieke nummer negen die Anderlecht nodig had. Daarmee kwam Bertaccini in een lastig parket: hij moest zich bewijzen in een rol waarin zijn coach niet volledig overtuigd leek van zijn kwaliteiten, terwijl hij tegelijk weinig minuten kreeg om dat beeld te veranderen.

Nu klinkt er een ander geluid. Bruno benadrukte vooral de mentaliteit van de aanvaller, die zich volgens hem niet laat beïnvloeden door zijn beperkte speeltijd.



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“Ik hou van zulke spelers die me in moeilijkheden brengen”, vertelde de trainer. “Hij geeft me dezelfde mentaliteit in elke speelminuut die hij krijgt. Dat wil ik zien.”

Bertaccini moet zijn kans nu ook krijgen

Voor Anderlecht is de kwestie interessant in een periode waarin de resultaten tegenvallen. De uitschakeling tegen Beerschot heeft de druk op Bruno verder verhoogd. De coach voerde opnieuw heel wat wijzigingen door, maar kon niet verhinderen dat paars-wit uit de beker vloog. Dan is het logisch dat ook de vraag rijst of bepaalde spelers niet meer kansen verdienen.

Bertaccini lijkt alvast een van de spelers die zich nadrukkelijk meldt. De uitspraken tonen wel dat de deur niet langer helemaal dicht lijkt. Bertaccini was niet de spits die Bruno aanvankelijk zocht, maar zou alsnog een rol kunnen opeisen.