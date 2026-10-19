Reactie Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"
Foto: © photonews

Na de stuntzege tegen Inter in San Siro volgde voor Club Brugge een heel wat stroevere bekeravond tegen tweedeklasser Lokeren. Blauw-zwart plaatste zich wel voor de achtste finales, maar Ivan Leko zag zijn ploeg niet overtuigen. Veel tijd om daarbij stil te staan is er niet, want woensdag wacht met Lens alweer een belangrijke afspraak in de Champions League.

Pas vlak voor rust kon Félix Lemaréchal de ban breken tegen Lokeren. Hij reageerde alert op een rebound en knalde de bal van dichtbij tegen de netten. Na de pauze kreeg Club nog verschillende kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, maar die bleven onbenut. Daardoor mocht Lokeren tot het einde blijven hopen op verlengingen.

Leko is eerlijk na moeizame bekeravond

Na afloop stak Ivan Leko niet onder stoelen of banken dat zijn ploeg geen overtuigende prestatie had geleverd. De trainer begreep wel dat er in een drukke periode soms op karakter moet worden gestreden. Het belangrijkste was uiteindelijk dat Club de kwalificatie voor de achtste finales veiligstelde.

Veel tijd om bij de moeizame bekeravond stil te staan, is er dan ook niet. Woensdag wacht alweer een belangrijke afspraak in de Champions League, met het Franse Lens als tegenstander in Jan Breydel.

Lens als finale

Leko beseft dat Club opnieuw vol aan de bak moet, maar put vertrouwen uit de Europese stunt tegen Inter. "Ik zie dit als een finale. Elke match is voor mij een finale, maar deze nog meer."

De overwinning in Milaan heeft het geloof binnen de Brugse kleedkamer een flinke boost gegeven. "Dankzij de winst in Milaan is de hoop en wil echt groot. We zullen klaar zijn."

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Toch verwacht Leko een stevige uitdaging tegen Lens. "Het is een Franse topclub, wat het uiteraard niet makkelijk maakt, maar ik verwacht een 50-50-strijd. Hier in Jan Breydel, met onze supporters erbij, is alles mogelijk."

Club Brugge moet dus snel de knop omdraaien. Na de zakelijke kwalificatie tegen Lokeren wacht met Lens een nieuwe test op het Europese toneel. Leko zal daarvoor hoogstwaarschijnlijk opnieuw rekenen op zijn vertrouwde basiself, met ondermeer Mechele, Tresoldi, Sabbe en Sommer aan de aftrap.

Zondag wacht dan alweer STVV in Jan Breydel. In tegenstelling tot Anderlecht mag blauw-zwart de komende dagen wel volop thuis aan de bak.

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