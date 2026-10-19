Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Wat een teleurstellende week is het geworden voor RSC Anderlecht. Nadat ze op ene diefje hadden gewonnen op bezoek bij Cercle Brugge werd eerst verloren in de Europa League en daarna tegen Beerschot in de Beker van België. En zo staat er plots veel druk op de ketel.

"Anderlecht? Daar zal de druk flink aan het toenemen zijn door de uitschakeling in Beerschot. Stel dat Anderlecht donderdag in de Europa League verliest in Polen, dan heeft het 0 op 9 in de groepsfase", opende Tom Boudeweel zijn analyse over Anderlecht.

Analisten zijn scherp voor Anderlecht

En hij ging verder bij Sporza: "En dan wordt het nog moeilijker om zich te plaatsen voor de volgende ronde, zo niet onmogelijk met nog moeilijke tegenstanders op het programma. En als je dan ook nog in Gent zou verliezen in de eigen competitie, dan bedraagt het verschil tussen beide ploegen 9 punten."

"Na 9 wedstrijden. En je bent dus net uitgeschakeld in de 1/16e finales van de Beker door een tweedeklasser. Ik bekijk het nu negatief. Maar het is wel een mogelijk scenario. Ik denk niet dat dit in de planning stond van het sportieve beleid van Anderlecht."

Dikke problemen op komst voor RSC Anderlecht?

Het is een gevoel dat bovendien ook leeft bij Philippe Albert, die andere analist. Ook hij was bij RTBF Actus toch wel vrij tot zeer kritisch over wat RSC Anderlecht allemaal al heeft laten zien dit seizoen. "Als Anderlecht uiteindelijk op 0 punten uit 3 wedstrijden uitkomt, is hun Europese campagne voorbij."

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"En ik denk dat als ze dit weekend verliezen, ze dan ook een plek in de top vier van de competitie – en daarmee de hoop op Europees voetbal volgend seizoen – wel kunnen vergeten. Het is pas 18 oktober, en Anderlecht heeft nu al elke kans verspeeld om dit seizoen een prijs te pakken", concludeerde Philippe Albert.