🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

Joseph Oosting staat tegenwoordig aan het roer bij Go Ahead Eagles. Tegen PEC Zwolle liep zijn ploeg dit weekend tegen een zware nederlaag aan. Thijs Oosting - zoon van - maakte aan de overkant twee doelpunten. Daarmee was die niet eens aan zijn proefstuk toe.

Joseph Oosting was van december 2025 tot mei 2026 trainer van Antwerp. Hij slaagde er niet in om de Great Old naar play-off 1 te loodsen en kon via de Europe Play-offs evenmin een Europees ticket veroveren. Na afloop van het seizoen vertrok hij uit Deurne en deze zomer ging hij aan de slag bij Go Ahead Eagles in de Eredivisie.

De competitiestart van Oosting en zijn ploeg was op zich best wel degelijk te noemen. Go Ahead boekte twee zeges in de eerste drie wedstrijden en hield ook Feyenoord op een gelijkspel. Sinds augustus bleef een nieuwe overwinning wel uit, waardoor de druk op de Nederlandse coach stilaan toeneemt.

Zoon Thijs bezorgt vader Oosting pijnlijke derbyavond

Ook de derby van dit weekend bracht geen beterschap. Na vier opeenvolgende gelijke spelen ging Go Ahead Eagles met zware 4-1-cijfers onderuit op het veld van PEC Zwolle. Opvallend: Thijs Oosting, de zoon van Joseph, nam twee treffers voor zijn rekening.

Gemengde gevoelens in huize Oosting 🤣🏠 https://t.co/Fp8EpMLYj0 — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2026







De Nederlandse offensieve middenvelder tekende deze zomer definitief bij PEC Zwolle, na een geslaagde uitleenbeurt. Tegen Go Ahead Eagles maakte hij zijn eerste twee doelpunten van het seizoen, maar het waren niet zijn eerste treffers tegen een ploeg van zijn vader.

De familieband zal nooit stuk gaan, maar het wordt toch stilaan pijnlijk voor Oosting Senior

Eerder scoorde Thijs Oosting al tegen RKC Waalwijk en FC Twente, de vorige clubs waar Joseph Oosting trainer was. De teller van de zoon staat zo al op vijf doelpunten tegen teams van zijn vader. "Dat zijn er toch al behoorlijk veel", lachte Thijs na de wedstrijd bij ESPN. "Maar hoe vaker we elkaar treffen, hoe vaker dat kan gebeuren. Onze band is sterk en voetbal zal daar nooit tussen komen."

Er werd ook een reactie gevraagd aan vader Oosting, maar die had eigenlijk weinig te zeggen over de zaak. Het kan nu eenmaal gebeuren natuurlijk dat een zoon scoort tegen zijn vader, maar vijf keer is ondertussen toch ook wel al veel.

Bij ESPN maakten ze een compilatie van de vijf doelpunten die Oosting ondertussen al scoorde tegen Oosting. Dat zijn er vijf van de vijftien die hij al maakte in de Eredivisie. "Ja, ik euh ... ja ... ja", kon Oosting senior het zelf ook niet geloven.