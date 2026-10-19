Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken.

De 22‑jarige Pape Moussa Fall staat onder contract bij FC Metz tot juni 2029 en werkte vorig seizoen een uitleenbeurt af bij La Louvière. Volgens L’Équipe probeerde Metz hem vorig jaar nog vervroegd terug te halen, maar La Louvière verzette zich tegen een vroegtijdige stopzetting van het akkoord.

Veel interesse in ex-speler La Louvière

Anderlecht volgde de speler actief en zag in hem een potentiële versterking voor de aanvalslinie. Ook Club Brugge houdt de evolutie van het dossier in de gaten. Beide clubs monitorden de situatie omdat een vroegtijdige terugkeer naar Metz de markt kon openen.

Zover kwam het uiteindleijk niet, want de speler bleef gewoon bij La Louvière. Ondertussen zit hij wél opnieuw bij Metz en doet hij het ook al niet slecht in de Ligue 2 voor dat team. De marktwaarde van de speler bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt negen miljoen euro.

Club Brugge blijft azen op Pape Moussa Fall

Een jaar geleden was dat nog 'amper' 500.000 euro, waardoor de aanvaller steeds meer waard is beginnen te worden. En volgens Ekrem Konur is er ook op dit moment nog interesse van Club Brugge om de speler in huis te halen.



Of ook Anderlecht nog interesse heeft? Dat is niet geweten. Maar Club Brugge heeft wel af te rekenen met de concurrentie van Galatasaray, Mainz, Lille en Lorient. Daardoor wordt het niet evident voor blauw-zwart om hem in huis te halen.