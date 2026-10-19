Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?
Foto: © photonews

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken.

De 22‑jarige Pape Moussa Fall staat onder contract bij FC Metz tot juni 2029 en werkte vorig seizoen een uitleenbeurt af bij La Louvière. Volgens L’Équipe probeerde Metz hem vorig jaar nog vervroegd terug te halen, maar La Louvière verzette zich tegen een vroegtijdige stopzetting van het akkoord.

Veel interesse in ex-speler La Louvière

Anderlecht volgde de speler actief en zag in hem een potentiële versterking voor de aanvalslinie. Ook Club Brugge houdt de evolutie van het dossier in de gaten. Beide clubs monitorden de situatie omdat een vroegtijdige terugkeer naar Metz de markt kon openen.

Zover kwam het uiteindleijk niet, want de speler bleef gewoon bij La Louvière. Ondertussen zit hij wél opnieuw bij Metz en doet hij het ook al niet slecht in de Ligue 2 voor dat team. De marktwaarde van de speler bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt negen miljoen euro.

Club Brugge blijft azen op Pape Moussa Fall

Een jaar geleden was dat nog 'amper' 500.000 euro, waardoor de aanvaller steeds meer waard is beginnen te worden. En volgens Ekrem Konur is er ook op dit moment nog interesse van Club Brugge om de speler in huis te halen.


Of ook Anderlecht nog interesse heeft? Dat is niet geweten. Maar Club Brugge heeft wel af te rekenen met de concurrentie van Galatasaray, Mainz, Lille en Lorient. Daardoor wordt het niet evident voor blauw-zwart om hem in huis te halen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Pape Moussa Fall

Meer nieuws

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

10:45
6
'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

08:40
2
Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

10:20
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

09:20
4
🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

11:30
🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

11:10
Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

10:00
Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

09:40
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Reactie

Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

07:00
7
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
9
🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

09:00
2
Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

08:00
7
Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

07:40
2
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

08:20
AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

07:20
1
Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" Reactie

Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

22:10
1
Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Reactie

Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

21:30
23
LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

23:30
1
Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Analyse

Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

22:35
4
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

19:57
Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

23:00
1
STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

21:50
Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

19:00
9
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
1
Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

18:10
3
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

20:30
11
Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

21:10
12
🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

21:00
1
Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

18:00
Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal Reactie

Van Youth League-finale naar nieuwe jackpot? Club Brugge geeft 17-jarig toptalent héél duidelijk signaal

17:15
2
Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

18:30
3
🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

🎥 Deze hallucinante penalty zette Gent van controle naar complete chaos

17:00
8
Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

Na heisa rond De Bruyne dreigt Napoli drastisch in te grijpen

17:30
Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

Onvoorstelbaar drama voor Gent: amateurclub kegelt JPL-leider uit de beker

16:19
18
Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

Nijlen laat Union bibberen, KV Mechelen reageert furieus na vroege tik

15:32

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 9
Annecy FC Annecy FC 1-2 Nancy Nancy
Grenoble Grenoble 0-2 Boulogne Boulogne
Reims Reims 4-2 Dijon Dijon
Laval Laval 3-3 Clermont FC Clermont FC
Guingamp Guingamp 1-2 Pau Pau
Metz Metz 3-2 Sochaux Sochaux
Nantes Nantes 2-3 Dunkerque Dunkerque
Red Star 93 Red Star 93 0-1 Saint-Etienne Saint-Etienne
Rodez Rodez 20:45 Montpellier Montpellier

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk" Geert66 Geert66 over Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht? Bemmer Bemmer over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening ruud 1961 ruud 1961 over Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig" Stefaan_82 Stefaan_82 over Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Sv1978 Sv1978 over K Beerschot VA - Anderlecht: 2-1 mantoch mantoch over Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Sv1978 Sv1978 over Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen" Erwin Wille Erwin Wille over AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over 🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved