Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hardleers? Supporters Charleroi moeten na nieuwe onlusten extra straffen verwachten
Foto: © photonews

Sporting Charleroi kreeg nog niet zo lang geleden een pittige straf na de onlusten in de wedstrijden tegen Standard de Liège van vorig seizoen. De wedstrijd op Sclessin was zonder supporters én die binnen enkele maanden op Mambourg zal dat ook zijn. Lesje geleerd? Mogelijk toch nog niet helemaal, zo blijkt nu.

Sporting Charleroi ontsnapte zaterdag maar nipt aan een bekerblamage op het veld van RAEC Mons. De Zebra's hadden verlengingen nodig tegen De Draken en rekenden opnieuw op Cheick Keita, die scoorde na een hoekschop.

Aanvoerder van de dag Kevin Van den Kerkhof behoorde tot de weinige Carolo's die overeind bleven. Hij zag ook een aantal goede dingen. Charleroi hieldluiteindelijk de nul en trok dankzij een doelpunt van Cheick Keita na een corner alsnog aan het langste eind. Voor Van den Kerkhof was vooral de ingesteldheid van zijn ploeg positief, ondanks het moeizame spel.

Clean sheet het goede nieuws voor Charleroi

"We krijgen geen doelpunt tegen en tonen de juiste mentaliteit, ook al was het met pijn en moeite. Tegenover ons stond een uiterst gemotiveerde ploeg. Chapeau voor hen: ze hebben de wedstrijd gespeeld die ze moesten spelen", vertelde hij.

"Misschien ontbrak er van alles wel wat vanavond, maar uiteindelijk hebben we de klus geklaard." Al was er dus ook minder nieuws. Zo waren er incidenten tussen de supporters van Bergen en die van Charleroi, met grote gevolgen.

Moet Charleroi extra straffen verwachten? 

De incidenten die zaterdag in het Tondreau-stadion plaatsvonden, in de marge van de wedstrijd in de Beker van België tussen Mons en Sporting de Charleroi, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de club uit Charleroi. Na bestudering van beeldmateriaal is het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond een onderzoek gestart naar het gooien van Bengaals vuurwerk richting een tribune met supporters van Bergen.

Bij de incidenten raakten vier personen gewond, onder wie een kind dat naar het ziekenhuis werd gebracht. De voetbalbond neemt de zaak hoog op. "Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond hanteert een nultolerantiebeleid voor incidenten van deze aard", zo klinkt het volgens Le Soir. Het valt nog af te wachten welke sancties er eventueel aan Sporting Charleroi zullen worden opgelegd.

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