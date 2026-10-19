Snelle kaartentrekker en drama voor Cercle Brugge: dit is de ref voor Club Brugge - Lens

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Snelle kaartentrekker en drama voor Cercle Brugge: dit is de ref voor Club Brugge - Lens
Foto: © photonews

Club Brugge neemt het deze week op tegen Lens in een alweer heel erg belangrijk duel in de Champions League. Na de zege op bezoek bij Internazionale is het nu zaak om in eigen huis door te pakken en de kansen op de top-24 gaaf te houden en zelfs een beetje te vergroten.

De UEFA heeft - zoals het dat voor elke wedstrijddag doet - ondertussen de 36 scheidsrechters, assistenten en de VAR-trio's weten aan te duiden voor alle wedstrijden van de derde speeldag in de Champions League dinsdag en woensdag.

Cercle verloor onder Godinho, wat doet Club Brugge?

Daarbij dus ook het duel dat op Jan Breydel zal gespeeld worden. De Portugees Luis Godinho is aangesteld als scheidsrechter voor het duel van woensdagavond op speeldag 3 in de League Phase van de Champions League tussen landskampioen Club Brugge en de Franse vicekampioen Racing Lens.

De veertigjarige Godinho fluit volgens Het Nieuwsblad sinds 2015 op het hoogste niveau in Portugal en vierde twee jaar later zijn debuut in Europa. Nog eens drie jaar later volgde zijn eerste interland. Met Molde tegen Cercle van twee jaar geleden in de derde voorronde van de Europa League floot hij ook al één Europese wedstrijd van een Belgische club.

Godinho trekt veel kaarten

Doorheen zijn carrière floot hij in eigen land en in Europa ondertussen al niet minder dan 426 wedstrijden. Daarin trok hij 2129 gele kaarten - een gemiddelde van net geen vijf. Met 67 keer dubbel geel en 59 keer rechtstreeks rood trekt hij best veel kaarten.


Ook floot hij niet minder dan 166 strafschoppen, waardoor de kans groter dan 1 op 3 is dat er ook woensdagavond een bal op de stip zou gaan. De wedstrijd tussen Molde en Cercle Brugge werd een 3-0 nederlaag voor De Vereniging. Doet Club beter onder leiding van Godinho?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Cercle Brugge

Meer nieuws

Ivan Leko ziet speler ferme terugval maken en is heel eerlijk

Ivan Leko ziet speler ferme terugval maken en is heel eerlijk

14:40
Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans

Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans

13:50
4
Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden

Opvolger voor bondscoach Flames gezocht? Absolute topper kan het alvast niet worden

15:00
🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

13:30
2
"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

13:10
1
'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

08:40
2
Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

12:50
Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

11:50
7
Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

12:30
Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

10:20
1
🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

12:10
🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

11:30
Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

10:45
13
🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

11:10
Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

10:00
1
Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

09:40
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

09:20
6
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30
🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

09:00
2
Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

08:00
12
Live. Transfernieuws 19/10: Courtois en Real vinden akkoord

Live. Transfernieuws 19/10: Courtois en Real vinden akkoord

08:40
Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

07:40
2
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

08:20
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Reactie

Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

07:00
9
AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

07:20
1
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
11
LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

23:30
1
Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Analyse

Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

22:35
5
Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" Reactie

Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

22:10
1
Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

23:00
2
Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Reactie

Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

21:30
26
STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

21:50
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
1
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

20:30
15
Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

21:10
13
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

19:57

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 25/10 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment Racibger24 Racibger24 over 🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken Olympia86 Olympia86 over Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk" Goro Goro over Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht? De nonkel De nonkel over Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op cartman_96 cartman_96 over Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno De nonkel De nonkel over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening cartman_96 cartman_96 over Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" De nonkel De nonkel over "We zijn een grote club en moeten dat uitstralen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved