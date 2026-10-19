Snelle kaartentrekker en drama voor Cercle Brugge: dit is de ref voor Club Brugge - Lens

Club Brugge neemt het deze week op tegen Lens in een alweer heel erg belangrijk duel in de Champions League. Na de zege op bezoek bij Internazionale is het nu zaak om in eigen huis door te pakken en de kansen op de top-24 gaaf te houden en zelfs een beetje te vergroten.

De UEFA heeft - zoals het dat voor elke wedstrijddag doet - ondertussen de 36 scheidsrechters, assistenten en de VAR-trio's weten aan te duiden voor alle wedstrijden van de derde speeldag in de Champions League dinsdag en woensdag.

Cercle verloor onder Godinho, wat doet Club Brugge?

Daarbij dus ook het duel dat op Jan Breydel zal gespeeld worden. De Portugees Luis Godinho is aangesteld als scheidsrechter voor het duel van woensdagavond op speeldag 3 in de League Phase van de Champions League tussen landskampioen Club Brugge en de Franse vicekampioen Racing Lens.

De veertigjarige Godinho fluit volgens Het Nieuwsblad sinds 2015 op het hoogste niveau in Portugal en vierde twee jaar later zijn debuut in Europa. Nog eens drie jaar later volgde zijn eerste interland. Met Molde tegen Cercle van twee jaar geleden in de derde voorronde van de Europa League floot hij ook al één Europese wedstrijd van een Belgische club.

Godinho trekt veel kaarten

Doorheen zijn carrière floot hij in eigen land en in Europa ondertussen al niet minder dan 426 wedstrijden. Daarin trok hij 2129 gele kaarten - een gemiddelde van net geen vijf. Met 67 keer dubbel geel en 59 keer rechtstreeks rood trekt hij best veel kaarten.



Ook floot hij niet minder dan 166 strafschoppen, waardoor de kans groter dan 1 op 3 is dat er ook woensdagavond een bal op de stip zou gaan. De wedstrijd tussen Molde en Cercle Brugge werd een 3-0 nederlaag voor De Vereniging. Doet Club beter onder leiding van Godinho?