Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft zich zaterdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van de Croky Cup. De Limburgers wonnen met 0-2 op het veld van Excelsior Virton. Met dank opnieuw aan Daan Heymans, die toch wel een beslissende rol speelde.

De ploeg van Thorup had de wedstrijd al voor de rust stevig in handen. Heymans opende de score met een rake kopbal op aangeven van Joris Kayembe. Even later verdubbelde Durosinmi de voorsprong na een knappe steekpass van Junya Ito.

KRC Genk klopt Virton en mag nu tegen Beerschot

En zo kwam de kwalificatie voor de Limburgers nooit in het gedrang. De busrit naar Virton zal op die manier misschien wel het zwaarste geweest zijn aan het weekend, want bij afreis liep het de dag voor de wedstrijd toch wat verkeerd.

Door een incident werd de bus namelijk lange tijd geblokkeerd op de in Sprimont afgesloten E25. “We stonden zeker een uur stil”, vertelt Heymans daar nu over in Het Nieuwsblad. Toch werden ze niet ongerust bij KRC Genk over de zaak.

KRC Genk zat urenlang vast op de bus

"Op een bepaald moment dacht je dan wel eens: waar zitten we nu eigenlijk? Maar we stopten onderweg om de benen even te strekken, kregen wat rust in het hotel en van bij de opwarming was iedereen scherp. We wilden niet voor niets vier uur op de bus gezeten hebben."


En zo geschiedde: KRC Genk mocht naar de achtste finales. Ondertussen weten ze dat daarin met een trip naar Beerschot een nieuwe "haalbare" kaart is geloot. De kortste weg naar Europa is voor Genk misschien wel de Beker van België, zeker gezien de prestaties in de eigen competitie tot dusver ...

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