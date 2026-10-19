🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken
Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft er al een lang en woelig seizoen opzitten, zo lijkt het ondertussen. Er waren Europese voorrondes, ondertussen een 0 op 6 in de League Phase van de Europa League én een pijnlijke nederlaag in de Beker van België tegen Beerschot. Olivier Deschacht wordt op die manier geconfronteerd met zijn eigen uitspraken.

Weet u nog, in pakweg augustus? Onder nieuwe coach Vitor Bruno werd begin dit seizoen meteen iets neergezet, terwijl sterke man Antoine Sibierski op zoek ging, gaat en blijft gaan naar versterkingen. En die nieuwkomers hadden ook wel al iets laten zien. 

Het maakte dat RSC Anderlecht ambitieus mocht zijn in het nieuwe seizoen. Olivier Deschacht was toen lyrisch in Ongefilterd. Het feit dat het stadion helemaal vol zit - in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij KAA Gent - kan ook een boost geven aan de spelers.

Anderlecht dan toch niet klaar voor de top van België dit seizoen?

Radja Nainggolan dacht in Ongefilterd dat Anderlecht dit niet het hele seizoen zal kunnen brengen en hij lijkt gelijk te krijgen, maar Deschacht was op dat moment een heel andere mening toegedaan: "Het zijn jonge gasten, die gaan beter worden. Sibierski heeft ervoor gezorgd dat er iets staat achteraan. De ambitie? Ze moeten Club Brugge kietelen en zeker voor Union SG eindigen. Ze moeten zeker tweede eindigen."

Angel Redondo en Radja Nainggolan schoten nog net niet uit hun stoel: "Dat kan toch niet? Voor Union eindigen? Tweede worden? Dat klopt toch niet." Waarop Deschacht meteen terugprikte: "Zijn jullie neutraal of niet. Ze moeten Union uitdagen, punt. Als Anderlecht nog niet voor Union eindigt als Khalaili en Promise David vertrekken? Sorry ... Is dat zo raar dat ik dat zeg? We zien elkaar terug in mei ..."

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Olivier Deschacht wordt gepakt op zijn eigen uitspraken

Wat later op het seizoen gaf hij ook nog aan dat Anderlecht al zijn matchen moet proberen winnen. De nederlagen tegen Dinamo Zagreb en Beerschot zijn dus pijnlijk voor Deschacht en Anderlecht. En hij wordt er ook meteen op gepakt, want zijn vrienden van Ongefilterd hebben nu uitgepakt met een filmpje.

Daarin worden een paar van de uitspraken van Deschacht gebruikt en meteen onder beelden gezet van de afgelopen week, waarin dus met het kleinste verschil werd verloren bij Dinamo Zagreb en in de Beker van België ook werd verloren van Beerschot. Aan paars-wit om tegen Bialystok en KAA Gent de komende week beter te doen om niet nog meer de risee te worden.

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