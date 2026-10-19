Statistieken spreken duidelijke taal: één topfavoriet in de Beker van België, één club krijgt... 0% winstkans

De achtste finales van de Beker van België zijn bekend. Twee grote favorieten voor de eindzege sneuvelden al, waardoor de weg openligt voor andere clubs. Maar wie zijn volgens de statistieken de voornaamste kanshebbers? We lijsten het graag even voor u op.

De zestiende finales van de Beker van België leverden twee stevige verrassingen op. RSC Anderlecht, finalist in de voorbije twee edities, en leider AA Gent werden allebei uitgeschakeld. Daardoor tekenen zich twee uitgesproken favorieten af: Club Brugge en Union Saint-Gilloise.

Ook de statistische modellen van Football Meets Data wijzen in die richting. Club Brugge krijgt volgens de gespecialiseerde website met 34 procent de grootste kans om de trofee in de wacht te slepen. Union volgt met 29 procent. De Brusselaars kunnen zo zichzelf opvolgen als bekerwinnaar, nadat ze vorig seizoen in de finale nog Anderlecht klopten.

Standard krijgt dezelfde kansen als Zulte Waregem

Op ruime afstand volgt KRC Genk, dat op 8 procent wordt geschat. Die voorspellingen blijven uiteraard theoretisch: in een bekercompetitie kan één wedstrijd alles bepalen. De achtste finales worden bovendien niet over twee duels afgewerkt.

Sporting Charleroi zou 7 procent kans maken op de eindwinst, STVV 5 procent en KVC Westerlo 4 procent. Daarna volgen Standard Luik en Zulte Waregem, elk met 3 procent. Beerschot staat op 2 procent. Union Rochefortoise sluit de lijst logischerwijs af met een voorspelde winstkans van 0 procent.

🏆 Croky Cup 🇧🇪 was wild today. Shocking elimination of Gent by the 3rd tier Rochefort! Anderlecht eliminated by 2nd tier Beerschot! 🏆 To win the Cup: 34% 🇧🇪 Club Brugge 29% 🇧🇪 Union SG 8% 🇧🇪 Genk 7% 🇧🇪 Charleroi 5% 🇧🇪 STVV 4% 🇧🇪 Westerlo 3% 🇧🇪 Standard Liège 3% 🇧🇪 Zulte Waregem 2% 🇧🇪 SK Beveren ...



— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 18, 2026

Natuurlijk moet het nog altijd op het veld gebeuren. En daar zou het zomaar nog anders kunnen lopen voor de diverse teams. Ook Union Rochefortoise is dus niet helemaal kansloos, al is je geld op Union Saint-Gilloise misschien wel een logischere investering. Wie gaat het volgens u halen?