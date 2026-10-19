Na de bekerstunt meteen de transfer? 'Franse én Belgische profclubs kloppen aan'

De stunt van de Beker van België dit weekend was de zege van amateurclub Rochefort na strafschoppen tegen JPL-leider KAA Gent. Een succes voor coach Rentmeister, die al meteen een ferme stap hogerop zou kunnen zetten de komende weken of maanden. Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd, zoveel is nu al duidelijk.

De overwinning van Union Rochefortoise (Belgische derde klasse) in de Beker van België tegen KAA Gent, de leider in de JPL, mag er zijn. Trainer Jeffrey Rentmeister is hierdoor in het vizier gekomen van verschillende clubs, zowel in de Challenger Pro League als in de Franse Ligue 2.

Diverse ploegen azen op Rentmeister na het sprookje met Rochefort

Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten. "De afgelopen uren zijn er in dat verband al eerste contacten gelegd", klinkt het via X bij Tavolieri. Op die manier zou hij de stunt in de Beker van België meteen ten gelde kunnen maken.

Al hoort het vooralsnog tot de verwachtingen dat Rentmeister niet meteen zal vertrekken bij Union Rochefortoise. De coach is er zeer geliefd en is bezig met heel goede zaken. Op die manier zal hij eerst dat avontuur willen verder afwerken.

Ex-speler Westerlo, Hasselt en Beveren

Te beginnen met de zoektocht naar een nieuwe stunt in de Beker van België, als in de achtste finales wordt gespeeld tegen KV Mechelen. Rentmeister loopt al sinds 2020 rond bij Rochefort, nadat hij eerder assistent was bij Antwerp.



Als speler kunnen we hem kennen van bij KAS Eupen, KVC Westerlo, Seraing, Beveren, Sporting Hasselt of Patro Eisden Maasmechelen. De coach was zelf fier als een gieter met de overwinning tegen KAA Gent, maar nu wil hij doorpakken.