Totti keek de dood in de ogen: "Deed in mijn broek van de angst"

Francesco Totti heeft een nieuwe biografie uitgebracht. Daarin staat ook een heel erg pijnlijk verhaal van een zestal jaar geleden. Over hoe de Italiaanse spits vreesde voor zijn leven en wat hij daaruit mogelijk ook geleerd heeft naar de toekomst toe. Het zag er even niet goed uit, zoveel is duidelijk. Maar alles kwam wel goed.

Voetballegende Francesco Totti is met Oltre naar buiten gekomen, een nieuwe biografie over zijn leven. Met daarin toch ook wel een episode die wel heel rauw, heel eerlijk en ook wel aangrijpend is. Want bijna was de Italiaan er niet meer.

Bijzondere anekdote uit coronatijdperk

De voormalige aanvoerder van AS Roma onthulde een episode uit de coronapandemie, waarin hij levensgevaarlijk ziek werd. Zijn vader overleed aan corona en dus zat de schrik er bij de Italiaanse topspeler goed in.

"In het begin bleef ik kalm, maar plots begon ik het in mijn broek te doen van de angst. Ik was doodsbang om te sterven zoals mijn vader”, schrijft de wereldkampioen van 2006 in zijn autobiografie ‘Oltre’. De schrik zat er meer dan in.

Francesco Totti zag dood in de ogen

Totti vreesde voor zijn leven. In een ziekenhuis in Rome bleek dat er een dubbele longontsteking was voor Totti. Hij wilde niet sterven zoals zijn vader, waardoor hij niet naar het ziekenhuis wilde voor een opname. "Als ik sterf, dan is het thuis", klonk het.



Uiteindelijk raakte Totti er opnieuw bovenop in tegenstelling tot zijn vader, maar de schrik zat er dus wel in. Zes jaar later is het eerder een anekdote geworden, maar het toont toch nogmaals aan dat niemand immuun is voor ziektes.