Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

Een pijnlijke week werd het voor RSC Anderlecht. Verloren in Dinamo Zagreb en uitgeschakeld in de Beker van België door Beerschot. En zo staat er plots veel druk op de wedstrijden tegen Jagiellonia Bialystok in de Europa League en KAA Gent in de Jupiler Pro League.

In Polen mag het niet verkeerd lopen en moeten de eerste punten gepakt worden in de Europa League, teneinde te kunnen blijven meespelen in de Europa League en de kansen gaaf te houden om de top-24 te pakken.

En daarna moet er ook tegen KAA Gent wat geraapt worden om de kloof met de leider geen negen punten te laten worden. In het andere geval dreigt een wel heel roemloos seizoen - andermaal. De top-4 zou een minimum moeten zijn, maar tot op heden staat paars-wit vijfde met 16 op 24.

RSC Anderlecht is op zoek naar een vaste basiself

En het spel was bovendien ook niet altijd om over naar huis te schrijven - denk maar aan de match van vorig weekend tegen Cercle Brugge. Bovendien lijkt Vitor Bruno nog steeds geen vaste basiself te hebben gevonden dit seizoen.

Vergeleken met de wedstrijd die donderdag in de Europa League in Zagreb werd verloren had de coach opnieuw zes wijzigingen in de opstelling doorgevoerd. Volgens Philippe Albert belemmeren deze vele wisselingen de ontwikkeling van de onderlinge afstemming op het veld.

Te veel wissels, te weinig inzet het probleem bij RSC Anderlecht?

Lees ook... 🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken›

En er zou ook te weinig inzet zijn volgens Philippe Albert: "Ik denk dan aan Marten Winkler en Oliver Antman. Daarnaast pakte Ali Maamar op een volstrekt belachelijke manier een rode kaart. Hij is sinds het begin van het seizoen de beste speler van Anderlecht, maar vandaag beging hij een professionele misstap." Ondertussen zijn de supporters het ook alweer beu. "Bruno buiten", klonk het meermaals op de sociale media.