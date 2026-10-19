Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Fans Anderlecht zijn Vitor Bruno al beu, ook analisten begrijpen er niets van
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een pijnlijke week werd het voor RSC Anderlecht. Verloren in Dinamo Zagreb en uitgeschakeld in de Beker van België door Beerschot. En zo staat er plots veel druk op de wedstrijden tegen Jagiellonia Bialystok in de Europa League en KAA Gent in de Jupiler Pro League.

In Polen mag het niet verkeerd lopen en moeten de eerste punten gepakt worden in de Europa League, teneinde te kunnen blijven meespelen in de Europa League en de kansen gaaf te houden om de top-24 te pakken.

En daarna moet er ook tegen KAA Gent wat geraapt worden om de kloof met de leider geen negen punten te laten worden. In het andere geval dreigt een wel heel roemloos seizoen - andermaal. De top-4 zou een minimum moeten zijn, maar tot op heden staat paars-wit vijfde met 16 op 24.

RSC Anderlecht is op zoek naar een vaste basiself

En het spel was bovendien ook niet altijd om over naar huis te schrijven - denk maar aan de match van vorig weekend tegen Cercle Brugge. Bovendien lijkt Vitor Bruno nog steeds geen vaste basiself te hebben gevonden dit seizoen.

Vergeleken met de wedstrijd die donderdag in de Europa League in Zagreb werd verloren had de coach opnieuw zes wijzigingen in de opstelling doorgevoerd. Volgens Philippe Albert belemmeren deze vele wisselingen de ontwikkeling van de onderlinge afstemming op het veld.

Te veel wissels, te weinig inzet het probleem bij RSC Anderlecht?

Lees ook... 🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken
En er zou ook te weinig inzet zijn volgens Philippe Albert: "Ik denk dan aan Marten Winkler en Oliver Antman. Daarnaast pakte Ali Maamar op een volstrekt belachelijke manier een rode kaart. Hij is sinds het begin van het seizoen de beste speler van Anderlecht, maar vandaag beging hij een professionele misstap." Ondertussen zijn de supporters het ook alweer beu. "Bruno buiten", klonk het meermaals op de sociale media. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
K Beerschot VA

Meer nieuws

🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

🎥 Collega's lachen Deschacht uit met zijn eigen uitspraken

13:30
Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk"

10:45
10
Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen"

09:20
5
Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Reactie

Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno

07:00
8
Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten" Reactie

Vitor Bruno draait kar de volledige 180 graden: "Ja, hij verdient meer minuten"

06:00
10
"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

"We zijn een grote club en moeten dat uitstralen"

13:10
Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn" Reactie

Beerschot-trainer Mo Messoudi legt Anderlecht over de knie en droomt luidop: “Dat zou mooi zijn"

22:10
1
Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

Het grootste probleem van Genk was niet Virton, maar deze vier uur ...

12:50
Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

11:50
6
Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Reactie

Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen"

21:30
26
🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

🎥 Veldinspectie op Ibiza gaat helemaal viraal na zondvloed en grapjes

12:10
🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

🎥 Van je zoon moet je het hebben: zoon scoort al vijf keer tegen ... eigen vader

11:30
Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

Beerschot stuurt Anderlecht met schaamrood op de wangen terug naar Brussel - Vitor Bruno nu al onder druk

19:57
🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

🎥 Diego Moreira knalt tegen Atalanta, De Ketelaere kent moeilijke avond

11:10
Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?"

10:00
1
Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

Daarom koos steenrijke eigenaar niet voor Standard, maar voor bijzondere Belgische club

09:40
Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is

10:20
1
Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

Gert Verheyen is kritisch voor twee Anderlecht-spelers: "Te knullig"

19:00
9
Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

Beerschot-fans pakken uit met geniale toespeling/sneer naar Anderlecht-fans

18:10
3
'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

08:40
2
🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

🎥 "Wat hij brengt is fenomenaal": verrassende Belg laat zich zien in Europese topcompetitie

09:00
2
Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening

08:00
10
Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

Van Brederode (KV Mechelen) komt met grote uitspraken over Beker én competitie

07:40
2
🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

🎥 Fenomenale treffer van Kylian Mbappé bezorgt Real Madrid vlotte zege

08:20
AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

AA Gent verliest net dé wedstrijd die het niet mocht verliezen

07:20
1
Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale" Reactie

Na stunt tegen Inter en moeizame bekeravond komt Leko met duidelijke boodschap: "Ik zie dit als een finale"

06:30
LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

LIVE BEKERVOETBAL: Beerschot-dj jent Anderlecht nog wat

23:30
1
Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

Noa Lang opnieuw in opspraak in Italië

23:00
2
Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Analyse

Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend

22:35
5
STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

STVV maakt Lommel helemaal af en kent ook meteen volgende tegenstander in Croky Cup

21:50
🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

🎥 Rik De Mil streng voor arbitrage na pijnlijke uitschakeling en bizar moment

20:30
12
Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

Loting 1/8e finales Croky Cup levert deze krakers op

21:10
12
🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

🎥 Messi blijft verbazen met twee goals in vier minuten en magistrale solo

21:00
1
Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

Cisse Sandra onthult opvallend bericht van Ivan Leko na vertrek bij Club Brugge

19:30
1
Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

Ernstig probleem: stevige domper voor Nathan De Cat

18:30
3
Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

Alsof zware bekernederlaag nog niet genoeg was: "Hij is meteen naar het ziekenhuis vertrokken"

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 25/10 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

De nonkel De nonkel over Antwerp ronde verder in Beker, coach en spelers verschillen danig van mening rinus michels rinus michels over Analisten snoeihard voor Anderlecht: "Ze moeten daar mee stoppen" Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over K Beerschot VA - Anderlecht: 2-1 Erwin Wille Erwin Wille over Blamage voor KAA Gent én prikje naar de coach: "Waarom bracht De Mil hem niet in?" JaKu JaKu over Wouter Vrancken én Nicky Hayen dik in de problemen na nieuw dramatisch weekend Green kill Green kill over Politie paraat: waarom Club Brugge - Lens een risicomatch is Supremepony Supremepony over Anderlecht-trainer houdt vast aan positieve verhaal, maar wijst naar... VAR: "We verdienden niet te verliezen" Supremepony Supremepony over Augustinsson heeft iets te zeggen over Anderlecht-trainer Vitor Bruno Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht? NikiSan NikiSan over Crisis compleet bij RSC Anderlecht? "Half oktober en niets meer mogelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved