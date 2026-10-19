Live. Transfernieuws 19/10

Redactie
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Club Brugge toont opnieuw interesse in gewezen speler JPL - wat doet Anderlecht?

Het laatste woord is nog niet gezegd over Pape Moussa Fall. De gewezen speler van La Louvière zou opnieuw in de belangstelling staan van Club Brugge. Zij zien in hem een mogelijke opvolger voor Nicolo Tresoldi, die aankomende zomer meer dan waarschijnlijk zal vertrekken. (Lees meer)

'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie'

Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. En dat zal ervoor zorgen dat hij volgende zomer wél zal vertrekken voor een ongezien recordbedrag. (Lees meer)

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